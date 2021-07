"Go Social: Sosyal Girişimcilikle İstihdamı Destekleyin" projesi çerçevesinde “ Kıbrıs'ta Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi" Ağ Oluşturma Çalıştayı düzenlendi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen; Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), AKTI Proje Merkezi (AKTI) ile Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) tarafından yürütülen proje kapsamında düzenlenen çalıştayda, Kıbrıs'ta sektörün gelişimine yönelik politika yapıcıların hareketliliğini artırmak için Kıbrıs'tan ve yurtdışından sosyal ve çevresel ekonominin kilit paydaşlarını bir araya getirildi.

Proje yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştayda ekonomik faaliyetlerde sosyal girişimciliğin potansiyelinin yanı sıra, özellikle istihdam edilebilirliği artırma ve hassas grupların işe entegrasyonunu destekleme bağlamında Kıbrıs için sosyal, çevresel ve ekonomik faydaları vurguladı.

Açılış konuşmacılarının sunumlarından ve çalıştay tartışmalarından yola çıkarak Kıbrıs'ta sosyal ekonominin gelişimi için destekleyici bir çerçeve oluşturmak adına aşağıdaki temel öneriler sunuldu:

“Sürdürülebilir, kapsayıcı, sağlıklı ve yeşil bir gelecek için önemli bir itici güç olan sosyal ekonominin önemi ve faydalarını vurgulamak için ulusal bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmesi

Okul eğitiminin her düzeyinde sosyal ve çevresel girişimciliğe teşvik ederek, gelecek nesiller arasında pozitif bir sosyal girişimcilik kültürü oluşturulması

Sosyal ekonominin gelişimine teşvik oluşturmak için şirketlere vergi muafiyeti gibi cazip teklifler sağlanması

Sosyal ekonomiye geçiş yapmak isteyen mevcut ve yeni sosyal ve çevresel işletmelere yerel kurumlar ve AB fonlarından kolayca erişebilecekleri hibe ve sübvansiyonlar sağlanması

Girişimlerin başlaması ve büyümesine destek olmak için yenilikçi ve çözüm odaklı tohum finansmanı fırsatları yaratılması

Yeni sosyal girişimcilik yasasına sosyal işletmeler için basitleştirilmiş ihale prosedürleri ve raporlama yükümlülükleri dahil edilmesi

Genç nesil girişimcilerin Döngüsel Ekonomi prensiplerinden ortaya çıkan yeni iş modelleri konusunda eğitilmesi

Tüketiciler arasında sosyal ekonomi ürünleri ve hizmetlerinin farkındalık ve görünürlük kazanması adına sosyal işletmeler için tanınabilir sertifika/etiket oluşturulması

Göçmenler ve sığınmacılara yeşil iş konusunda kendi işlerine entegre edebilecekleri eğitimler sağlayarak sosyal ve dayanışma ekonomisine teşvik edilmesi

İşsiz ve hassas sosyal gruplardaki gençleri eğitsel/akademik konularında, ayrıca sosyal ve ekolojik sürdürülebilirlik ve yeşil döngüsel ekonomi için önemli olan meslekler konusunda da eğitilmesi

Kıbrıs bağlamında mevcut sosyal ve çevresel ihtiyaçlar ve zorluklar hakkında eğitim programları düzenlenmesi

Sosyal girişimlerin COVID-19 pandemi etkileriyle mücadele ve iyileşme yolunda nasıl çözümler bulunabileceği konusunda pratik rehberler sağlanması

Sosyal girişimlerin geliştirilmesi ve uygulanabilirliği için Kıbrıs’taki kuruluşlar, yerel kurumlar ve özel sektör arasında ortaklık ve işbirliğine teşvik edilmesi”.

Önerileri daha fazla tartışmak amacıyla “Let’s Go Social” adlı bir podcast serisi de oluşturuldu.

Bu seri, sosyal girişimciliğin Kıbrıs'ta gelişmesi için toplu olarak daha uygun bir ortam yaratmanın yollarına ilişkin bilgi, deneyim ve fikirlerini paylaşmak üzere çeşitli çalışma alanlarından konuk konuşmacıların davet edildiği 5 bölümden oluşuyor. Podcast bölümleri, projenin web sitesi (www.gosocialcy.eu) ve YouTube kanalının yanı sıra Spotify'da İngilizce ve Türkçe olarak mevcuttur.

PROJE KAPANIŞ TÖRENİ CUMA GÜNÜ…

8 Ağustos 2021’de bitecek olan Go Social projesinin kapanış töreni 16 Temmuz Cuma günü saat 16:30'da Naci Talat Vakfı’nda gerçekleştirilecek.