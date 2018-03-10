  • BIST 116.915
  • Altın 162,160
  • Dolar 3,8094
  • Euro 4,6962
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAAhmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye edildi

KIBRIS'TA SULARI BULANDIRAN SONDAJ KRİZİ

» »
KIBRIS'TA SULARI BULANDIRAN SONDAJ KRİZİ
Uzmanlar, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek gelişmeleri DW Türkçe'ye değerlendirdi...

DW Türkçe'ye konuşan enerji uzmanı Necdet Pamir, medyada çıkan bazı haberlerin "kışkırtma" amaçlı yapıldığı görüşünde. "Kimi Rum taraflı yayın organları, 6'ncı Filo'nun gelişini sopa havuç gibi kullanmak adına bence istismar ediyorlar" diyen Pamir, iki gelişme arasında "zorlama" bağlantılar kurulduğunu belirtti. Yaratılan gerginliğin Rum tarafının "işine geldiğini" söyleyen Pamir, "Bazılarının çatışma beklentisinin boşa çıkacağını düşünüyorum" dedi. 

Türkiye'nin geçen ay İtalyan devletinin kontrolündeki enerji devi Eni'ye ait bir sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında doğal gaz aramasına engel olmasıyla gündeme gelen ada ve çevresindeki doğal zenginlikleriyle ilgili tartışmalar sürüyor. Kıbrıs'taki sondaj krizine ABD 6'ncı filosunun da dâhil olduğu iddiaları bir süre sonra yalanlansa da tansiyonu yükseltmeye yetti.

1-166.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanı Besim MMO heyetini kabul etti09 Mart 2018 Cuma 17:19
  • Özyiğit, Şht. Ertuğrul İlkokulu Anı Ormanı için fidan dikti09 Mart 2018 Cuma 17:15
  • Maronitlerin köylerine dönmesi…09 Mart 2018 Cuma 17:11
  • Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri Pazartesi başlıyor09 Mart 2018 Cuma 17:07
  • Tarım Dairesi Dağyolu köyünde eğitim çalışmaları yaptı09 Mart 2018 Cuma 17:06
  • Dr. Fazıl Küçük anıtı 14 Mart’ta Girne’de açılıyor09 Mart 2018 Cuma 17:03
  • DP Kadın Örgütü’nden bir heyet Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti09 Mart 2018 Cuma 17:02
  • Toplam 8 üründe limit üstü kalıntı...09 Mart 2018 Cuma 17:00
  • Kıbrıs Türk ve Rum elektrik müteahhitleri birliklerinden ortak bağış09 Mart 2018 Cuma 16:50
  • Özgürgün konuştu09 Mart 2018 Cuma 16:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti