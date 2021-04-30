"Kıbrıs'ta süreç 2-3 ay ertelendi ancak ben inanmıyorum, netice alınmaz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre'de gerçekleşen ve ortak bir zemin bulunamayan 5+1 gayrıresmi toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu, "netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Şimdi 2-3 ay sonrasına atıldı ve ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü dürüst değiller. Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum. Onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar''