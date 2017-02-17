Kıbrıs'ta toplantı dağıldı, liderler birbirini suçladı

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis'in bugünkü görüşmeyi terk ettiğini söyledi. AFP haber ajansı ise Anastasiadis'in Akıncı'yı toplantıyı terk etmekle suçladığını aktardı.

İki lider bugün Birleşmiş Milletler'in (BM) denetiminde bulunan Yeşil Hat'ta bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı makamına dönen Akıncı, burada yaptığı açıklamada toplantı sırasında BM Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin konuşma yaptığı sırada Rum liderin "Söyleyecek bir şeyim yok" diyerek odayı terk ettiğini belirtti.

İki lider Kıbrıs'taki okullarda her 15 Ocak'ta, 1950 referandumuyla ilgili etkinlikler yapılmasına yönelik geçen hafta alınan kararı tartışıyordu.

15 Ocak 1950'de gerçekleşen ve yalnızca Ada'daki Rumların katıldığı referandumda Yunanistan'la birleşme fikri yüzde 96 oranında kabul görmüş, fakat karar tanınmamıştı.

Kıbrıs o tarihte İngiltere'nin yönetimi altında bulunuyordu ve bağımsızlığını henüz kazanmamıştı.

Kıbrıs'ta müzakereler sürerken Kıbrıs Temsilciler Meclisi'nin, Rum bölgesindeki okullarda bu referandumun yıldönümüne yönelik etkinliklerin düzenlenmesine yönelik bir karar alması görüşmelerde gerginliğe yol açmıştı.

BM Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, dün Ada'nın güneyinde Rum lider Anastasiadis ile bir araya gelmişti

Akıncı, görüşme sırasında kendilerinin bu gelişmeden duyduğu sıkıntıyı aktardığını, Anastasiadis'in ise kendilerini dinlemek yerine toplantıya 5 sayfalık bir metinle katıldığını söyledi ve BM Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin konuyu toparlayan bir konuşma yaptığı sırada "kapıyı çarpıp çıkarak" toplantıyı terk ettiğini aktardı:

"O noktada başka yapacak bir şey kalmadı. Buna müsamaha göstermek, tolere etmek mümkün değildi.

"Bu toplantının devam edebilmesinin en önemli şartı, orada bulunanlara karşı saygı içinde bulunmaktır. Bunun başka bir yolu yoktur.

"O olmadığı takdirde toplantının devam etmesi mümkün değildir. Çekip gittikleri kapıyı yeniden açmak kendi ellerindedir."

Anastasiadis: Terk eden Akıncı

Akıncı'ya yanıt veren Anastasiadis ise toplantıyı terk edenin Mustafa Akıncı olduğunu söyledi ve "Akıncı'nın toplantıdan çekilmesi yersiz ve nedensizdir" dedi.

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre Rum lider, BM Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'nin de olanlara anlam veremediğini söyledi.

Gün içinde Birleşmiş Milletler'in de konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: BBC