"Kıbrıs'ta Türklük mücadelesi vardır, arkamızda da güçlü Türkiye."

Temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Tatar, yerel Kanal 23 ve Kanal Fırat televizyonlarını ziyaret ederek programlara konuk oldu.

Programda, AB Komisyonu başkanının "Kıbrıs’ta sert mesajlar vermeyin" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Benim ne konuşacağıma sen mi karar vereceksin? Gideceğim konuşacağım" şeklinde cevap vermesi sorulan Tatar, "Ben bunu çok memnuniyetle izledim. Çok da hoşuma gitti. Açıkçası heyecanlandım. Çünkü neticede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Zaten yapacağı buydu. Ama bana çok destek olmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi Okumaevi'nde de Final Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelen Tatar, görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ'da bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

"Aramızda çok önemli gönül bağları vardır"

1963 yılında "Kanlı Noel" olarak tarihe geçen hadisede, o zaman tabip binbaşı olarak Kıbrıs'ta görev yapmakta olan Nihat İlhan'ın, eşi ve üç çocuğunun hunharca evlerinde katledildiklerini hatırlatan Tatar şöyle konuştu:

"Aramızda çok önemli gönül bağları vardır. Bu ziyaretimin sebebi Nihat İlhan'ın oğlu Prof. Dr. Mustafa İlhan başbakan olduğum zamanda beni ziyaret etmiş, ben de kendisini Elazığ'da ziyaret etmek istedim. O babanın ilk eşi Mürüvvet Hanım ve evlatları Hasan, Kutsi ve Murat'ın kabirlerini ziyaret etmek istiyorum. Pandemi dolayısıyla biraz geciktim ama şimdi Allah nasip etti ve cumhurbaşkanı olarak geldim."

KKTC Cumhurbaşkanı olarak ortak yaşanan birtakım yaşadıkları olaylar dolayısıyla Elazığ ile gönül ve kader birliğinin bulunduğunu dile getiren Tatar, bu acıları da hep yüreğinde paylaşmak istediğini belirtti.

Şehitlere rahmet dileyen Tatar onları hiçbir zaman unutmadıklarını, unutmayacaklarını anlattı.

Başkalarının oyununa gelmemek lazım

"Kıbrıs'ta iki ayrı devleti savunuyoruz. Federasyon geçmişte kalmıştır. O defter kapanmıştır. Bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da söylemişti." diyen Tatar, pozisyon ve anlayışın bu olduğuna işaret etti.

Bu şekilde meseleyi ulusal çıkarları kapsamında değerlendirdiklerini dile getiren Tatar, ona göre başkalarının oyununa gelmemek gerektiğini vurguladı.

"Doğu Akdeniz’deki çıkarlarımız için birliğimiz sürmeli"

Öyle bir oyuna asla ne Türk milleti ve ulusu ne de Kıbrıs Türkü'nün gelmeyeceğini belirten Tatar, Elazığ'dan bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkının bir kader ve gönül birliğinin, tarihten gelen hakları ve çıkarları olduğu mesajını verdiğini ifade etti.

Gelecekte herhalde daha güçlü, Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızı korunması için bu anlayışın daha da köklenmesi gerektiğini kaydeden Tatar onun için mücadele ettiklerini ve çalıştıklarını aktardı.

"Vefalı bir halk hiçbir zaman unutulmaz"

İlhan ailesinin acısını paylaşmak için Elazığ'da bulunduğunu dile getiren Tatar şöyle devam etti:

"Vefalı bir insan, vefalı bir halk, hiçbir zaman unutulmaz, Türkiye çok bedeller ödemiştir. Kıbrıs'ta şehitler vermiştir. İlhan ailesi onlardan biridir. Prof. Dr. Mustafa İlhan'ın daveti üzerine buradayım. Elazığ'dan bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne ve KKTC'ye buradan verdiğimiz mesajın ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bütün dünya da bunu görsün. Kıbrıs'ta bir mücadele vardı. Türk mücadelesidir. KKTC'nin ilelebet yaşayabilme meselesidir. Çünkü biz bunu hak ediyoruz. Ayrı halk ayrı bir devlet ve arkamızda 85 milyon bugün, ileride 100 milyon güçlü bir Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızı korunması bakımından bu anlayış ve gönül birliğinin ilelebet sürmesi lazım. Dolayısıyla tüm Türkiye'ye bir kez daha şükranlarımı minnet duygularımı ifade etmek istiyorum."