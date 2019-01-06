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Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi yarın Meclis önünde!

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Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, yarın “Vicdani ret yasasını” takip etmek üzere Meclis önünde toplanacağını bildirdi.
Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi yarın Meclis önünde!

Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, yarın “Vicdani ret yasasını” takip etmek üzere Meclis önünde toplanacağını bildirdi.

İnisiyatiften yapılan açıklamada, 3 Ocak Perşembe günü vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun davasının sonuçlanmasının ardından Başbakan Tufan Erhürman’ın“vicdani ret yasasını hazırladıklarını ve 7 Ocak tarihinde yasanın meclise geleceğini” beyan ettiğine işaret edildi.

Bu çerçevede yarın saat 11.00’de vicdani ret yasasının takibi için meclis önünde toplanacağını bildiren inisiyatif, tüm siyasi partilerin, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin, anti-militaristlerin ve barış aktivistlere destek çağrısı yaptı.

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