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Kıbrıs’ta Yılın en sıcak günü yaşandı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yılın en sıcak günü yaşandı.  Başkent Lefkoşa ve iç bölgelerde termometreler 43 dereceyi gösterdi.
Kıbrıs’ta Yılın en sıcak günü yaşandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yılın en sıcak günü yaşandı.  Başkent Lefkoşa ve iç bölgelerde termometreler 43 dereceyi gösterdi.

Cezayir ve Libya çölleri üzerinden gelerek bölgeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle sıcaklık Eylül ayında mevsim normallerinin 8-11 derece üzerine çıkarken, Cuma günü yılın rekoru kırıldı.

Lefkoşa ve iç bölgelerde termometreler 43 dereceyi gösterdi.

Önümüzdeki günlerde sıcaklığın birkaç derece düşmesi ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Uzmanlar, çok uzun yıllardır Eylül ayının bu ölçüde sıcak geçmediğine dikkat çekiyor.

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