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Kıbrıs'ta yüksek bilet fiyatları turizmi etkiledi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde turizmin yüzde 10 oranında düşmesi turizmcileri ayaklandırdı. Bilet fiyatlarının yüksekliğinden şikayet eden turizmciler, gidiş-dönüş en ucuz bilet fiyatının 800 TL’den başlayıp 1500 TL’ye ulaştığına dikkat çekti.
Kıbrıs'ta yüksek bilet fiyatları turizmi etkiledi

ETS Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek, bu yıl KKTC'de otel fiyatları makul seviyede olmasına rağmen, tatil tercihi açısından geçen yıllara göre talebin çok iyi olmadığını söyledi. 

Bunun da en önemli sebebi olarak uçak fiyatlarını gösteren Suat Özbek, KKTC uçak bileti fiyatlarının çok yüksek oranda seyretmesi nedeniyle tercihlerin Antalya ve Bodrum gibi lokasyonlara kaydığını dile getirdi. KKTC tatil planı yapanlar açısından belirleyici unsurun otelden önce havayolu firmalarının uçak fiyatları olduğunu kaydeden Özbek, "Gidiş-dönüş minimum 800 TL'den başlayıp 1500 TL'ye kadar yükseliyor. İstanbul- Antalya'ya baktığımızda ise 500-600 TL'ye uçak bulma imkânı var. İstanbul'dan Antalya 50 dakika, Ercan Havalimanı ise 1 saat 10 dakika. Aradaki fahiş fiyat farkı Kıbrıs'a talepleri olumsuz etkiliyor. Geçen seneye göre Kıbrıs'a taleplerde yüzde 10 civarında düşüş var" dedi.

DHA

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