  • BIST 1.459
  • Altın 488,402
  • Dolar 8,2458
  • Euro 10,0346
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

Kıbrıs'ta yurttaşların hareket özgürlüklerine yönelik kısıtlamalar bugün itibari ile 438. gününe ulaştı.

» »
Kıbrıs'ta yurttaşların hareket özgürlüklerine yönelik kısıtlamalar bugün itibari ile 438. gününe ulaştı.
Kıbrıs'ta yurttaşların hareket özgürlüklerine yönelik kısıtlamalar bugün itibari ile 438. gününe ulaştı.

İşte açıklama;

Bir yılı aşkın süredir, geçiş noktalarındaki kısıtlamaların temel nedeni Covid19 pandemesi ile mücadele kapsamında bilinmezliklerin çokluğundan kaynaklanmaktaydı ve geçişlerin olası risklerden ötürü kısıtlanması kararı uygulanmıştır. Süreç içinde tüm dünyayı etkileyen bu pandemide Kıbrıs'taki iki taraf konuyu ortaklaşa yönetemeyeceğine ikna olmuş, meseleyi ayrı ayrı yönetme yolunda gitmişdi. Liderliklerin bu tercihi kabul etmek zorunda kaldığımız bir oldu bitti ile sonuçlanmıştır.

Ancak pandeminin Kıbrıs adasında ilk kez görülmesinden bugüne kadar geçen süreç içinde, bilim ve sağlık alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır.

PCR testleri yaygınlaştırılmış, hızlı kitlerle ada genelinde bir günde 100 bini aşkın test sayısına ulaşılmıştır. Bunun yanında tedaviye çare olarak birçok aşı uluslararası onay almış ve aşı yaygınlaşmıştır. Bugün, adanın güneyinde 30 yaş ve üstünde olan tüm yurttaşlar aşıya erişebilmektedir. Aynı şekilde adanın kuzeyinde ise, 40 yaş üstündeki tüm yurttaşlar aşıya erişebilmektedir. Buna rağmen, aşıya erişim geliştirilmelidir ve bu konuda liderliklerin çaba göstermesi ve mümkün olan en fazla sayıdan insanın aşılanması sağlanması gereklidir.

Ancak, tüm bu olumlu gelişmelere ve iyileştirmeler, hala daha geçişlere yansımamaıştır. Oysa ki, ada sakini herkesin hareket özgürlüğü, temel bir insan hakkıdır.

Mağusa İnisiyatifine göre, Covid19 ile mücadele kapsamında bu kadar gelişme yaşanmasına rağmen geçiş noktalarına yansıyacak herhangi bir karar alınmamış olması hareket özgürlüğünün ihlali anlamına gelmektedir. Tarafların bu konuda inisiyatif almaması, başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'inin yanısıra diğer uluslararası misyonların bu konuda kararlı bir diplomasiyi yürütmekten yana tavır koymaması yurttaşlar hak ihlallerini görmezden gelmesi anlamına gelmektedir.

Mevcut koşullarda, 438 gün öncesine kadar Covid19 pandemisi ile ilgili çok daha fazla bilgiye sahibiz.

Genç yaştaki kişilerin bu hastalıkta birincil risk kategorisinde olmadığı, yaşlı nüfusun önemli bölümünün aşılandığını, PCR ve hızlı testlerin erişebilir olduğu bir konumdayız.

Bu noktadan sonra çağrımız

Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderliklerine çağrımız pandemi ile ilgili mevcut gerçekleri dikkate almaları;

Mümkün olan en kısa zamanda geçiş noktalarından yapılacak geçişlerin rahatlatılmasına yönelik adımların hızla atılması;

Geçişlerin kolaylaştırılmasına yönelik yapılacak olan planların kamuoyu ile paylaşılması yönündedir.

Mağusa İnisiyatifi olarak 438 gündür Kıbrıs adasındaki hareket özgürlüğünün sınırlandırılmasına daha fazla katlanamayacağımızı belirtir; yaşanılanın temel bir hak ihlali olduğunu, bu ihlalin bir an evvel sonlanması dönük adımların atılması gerektiğine yönelik talebimizi çoğaltılmasına yönelik adadaki uluslararası aktörleri, diğer sivil oluşumları, örgütleri ve siyasi partileri de karar almaya davet ederiz.

Mağusa İnisiyatifi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs'ta yurttaşların hareket özgürlüklerine yönelik kısıtlamalar bugün itibari ile 438. gününe ulaştı.10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:42
  • Cinayete 27 yıl hapis!10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:21
  • BMBP, BM Genel Sekreterinden Federal Kıbrıs İçin Çabalarını Sürdürmesini Talep Etti10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:53
  • Kıb-Tek’te Gece Yarısı Greve Gidiliyor10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:42
  • ‘700 Bin TL’ talihlisine teslim edildi10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:41
  • 1 haftada trafikte 1 ölü,20 yaralı !10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:33
  • KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı adeta isyan etti!10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:28
  • KTAMS:30 Nisan 2021 İtibari İle Açlık Sınırı: 4.044 TL10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:15
  • Bayram Süresince Ercan’da Koronavirüs Önlemleri Artırıldı10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:15
  • TMT Mücahitler Derneği “Bir Zamanlar Kıbrıs” Dizisi Yapımcılarını Tarihsel Gerçeklerle Çelişmemeye Çağırdı10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti