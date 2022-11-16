Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğü İhlalleri Aej Genel Kuruluna Taşındı

Avrupalı Gazeteciler Derneği (AEJ) Kıbrıs Birimi temsilcileri, Yunanistan’ın Eritria kasabasında yer alan 60’ıncı AEJ Genel Kurul toplantısına katıldı. Konferansa katılım etkinliği Kıbrıs Türk Toplumu’na Yardım Programı çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü’nün desteklediği ‘Ortak Avrupalı Kıbrıs için Gazeteciler Hareketi’ çerçevesinde gerçekleşti.

Ülkemizdeki basın özgürlüğü ihlalleri, ‘Kıbrıs'ta Basın Özgürlüğü’ başlıklı özel oturumda bir gün süren tartışmaların gündeminde yer aldı.

‘AEJ Kıbrıs Birimi’ adına yapılan konuşmalarda, Kıbrıs Rum ve Türk medyasında yaşanan zorluklar geniş bir şekilde katılımcılara anlatıldı.

Gazeteci Esra Aygın, kongrede Kıbrıs Türk basınındaki sorunları, Katerina Yennari ise Kıbrıs Rum basınındaki sorunları anlattı.

Kongrede gazeteciler Hasan Kahvecioğlu ve Kyriakos Pierides de adadaki çıkmazın basın özgürlüğü üzerindeki etkilerine değinerek Kıbrıs'ta federal bir çözüme ulaşmanın önemini vurguladılar.

Genel Kurul'da, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi toplantılarında AEJ’yi temsil edecek olan ‘Basın Özgürlüğü Temsilcisi” için yapılan oylama yapıldı ve AEJ Kıbrıs Birimi üyesi gazeteci Kyriakos Pierides bu göreve seçildi.

26-30 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Genel Kurul ve konferansta ‘AEJ Kıbrıs Birimi’nin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum üyesi gazeteciler, farklı ülke temsilcileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

AEJ Kıbrıs Birimi, önümüzdeki aylarda ağırlıklı olarak ‘basın özgürlüğü’ konusundaki çabalarını genişletmeyi ve AB kurumlarıyla işbirliği olanaklarını artırmayı planlıyor.

AEJ Kıbrıs; gazeteciler, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve iki toplumdan diğer paydaşların katılımıyla yerel toplantılar, zoom üzerinden tartışmalar düzenlemeyi planlıyor.

İki toplumlu bir gazeteci inisiyatifi olan ‘AEJ Kıbrıs Birimi’ kararları oybirliği ile alıyor.

AEJ Kıbrıs (a.)

Sami Özuslu