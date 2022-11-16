  • BIST 4.744,63
  • Altın 1066.35
  • Dolar 18.6104
  • Euro 19.4008
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğü İhlalleri Aej Genel Kuruluna Taşındı

» »
Genel Kurul’da yapılan oylamada Kıbrıslı gazeteci Kyriakos Pierides AEJ’nin ‘Basın Özgürlüğü Temsilcisi’ seçildi
Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğü İhlalleri Aej Genel Kuruluna Taşındı

 

 

Avrupalı Gazeteciler Derneği (AEJ) Kıbrıs Birimi temsilcileri, Yunanistan’ın Eritria kasabasında yer alan 60’ıncı AEJ Genel Kurul toplantısına katıldı. Konferansa katılım etkinliği Kıbrıs Türk Toplumu’na Yardım Programı çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü’nün desteklediği ‘Ortak Avrupalı Kıbrıs için Gazeteciler Hareketi’ çerçevesinde gerçekleşti.

Ülkemizdeki basın özgürlüğü ihlalleri, ‘Kıbrıs'ta Basın Özgürlüğü’ başlıklı özel oturumda bir gün süren tartışmaların gündeminde yer aldı.

‘AEJ Kıbrıs Birimi’ adına yapılan konuşmalarda, Kıbrıs Rum ve Türk medyasında yaşanan zorluklar geniş bir şekilde katılımcılara anlatıldı.

Gazeteci Esra Aygın, kongrede Kıbrıs Türk basınındaki sorunları, Katerina Yennari ise Kıbrıs Rum basınındaki sorunları anlattı.

Kongrede gazeteciler Hasan Kahvecioğlu ve Kyriakos Pierides de adadaki çıkmazın basın özgürlüğü üzerindeki etkilerine değinerek Kıbrıs'ta federal bir çözüme ulaşmanın önemini vurguladılar.

Genel Kurul'da, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi toplantılarında AEJ’yi temsil edecek olan ‘Basın Özgürlüğü Temsilcisi” için yapılan oylama yapıldı ve AEJ Kıbrıs Birimi üyesi gazeteci Kyriakos Pierides bu göreve seçildi.

26-30 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Genel Kurul ve konferansta ‘AEJ Kıbrıs Birimi’nin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum üyesi gazeteciler, farklı ülke temsilcileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

AEJ Kıbrıs Birimi, önümüzdeki aylarda ağırlıklı olarak ‘basın özgürlüğü’ konusundaki çabalarını genişletmeyi ve AB kurumlarıyla işbirliği olanaklarını artırmayı planlıyor.

AEJ Kıbrıs; gazeteciler, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve iki toplumdan diğer paydaşların katılımıyla yerel toplantılar, zoom üzerinden tartışmalar düzenlemeyi planlıyor.

İki toplumlu bir gazeteci inisiyatifi olan ‘AEJ Kıbrıs Birimi’ kararları oybirliği ile alıyor.

 

AEJ Kıbrıs (a.)
Sami Özuslu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yine vatandaşlık verilirken hata yapıldı... Kıbrıs Gazisi Şehit diye yazıldı....16 Kasım 2022 Çarşamba 12:23
  • İDDİALARI Yanıtladı... Yakıt var ama 1 günlük kaldı!16 Kasım 2022 Çarşamba 12:13
  • Kimliksizler'in eylem hazırlıkları sürüyor...16 Kasım 2022 Çarşamba 12:03
  • "Kötü yönetimin faturası, 450 yeni istihdama eş değer"16 Kasım 2022 Çarşamba 12:01
  • Sağanak yağmur etkili olacak!16 Kasım 2022 Çarşamba 11:25
  • Acı kayıp... Adem Çetin hayatını kaybetti!16 Kasım 2022 Çarşamba 11:23
  • Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine Türkiye’nin Kıbrıs İşleri Koordinatörü Hacı Halil Afşarata atandı16 Kasım 2022 Çarşamba 11:18
  • Kıbrıs'ta Tarkan konseri 56 bin 600 TL16 Kasım 2022 Çarşamba 11:11
  • Başbakan hibelerin verildiğini açıkladı!16 Kasım 2022 Çarşamba 11:05
  • Nijerya Dışişleri'nden halkına dikkatli olun çağrısı16 Kasım 2022 Çarşamba 11:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti