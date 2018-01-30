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Kıbrıs'taki BM Barış Gücü misyonunun görev süresi uzatıldı

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Kıbrıs'taki BM Barış Gücü misyonunun görev süresi uzatıldı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) misyonunun görev süresini 6 ay daha uzattı.

BMGK, bugünkü toplantısında Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun bu ay sonunda dolacak görev süresini uzatma konusunu oyladı.

Konsey, UNFICYP'in görev süresini oy birliği ile 31 Temmuz 2018'e kadar uzatma kararı aldı.

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana adada görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

Konseyde kabul edilen kararda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten 15 Haziran'a kadar Kıbrıs sorunun çözümü konusundaki ilerlemeye ilişkin BMGK'ya bir rapor sunması istendi.

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