Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Sözcüsü Alim Siddique: Pile'deki ara bölgede, durum sakinliğini koruyor.

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sözcüsü Alim Siddique, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Pile'deki ara bölgede, durumun sakinliğini koruduğunu söyledi.
Barış güçlerinin bölgede bulunduğunu ve durumu yakından izlemeye devam ettiğini belirtti.
Alim Siddique, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün Pile'deki yol yapım çalışmalarının herhangi bir şekilde yeniden başlamasını önlemek için beklemede olduğunu kaydetti.
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