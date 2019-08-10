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“Kıbrıs’taki doğal gaz yataklarıyla ilgili altın çağ”

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Rum basınında bugün bu başlıkla yer alan bir haberde, “GEOExPro” isimli özel bir uluslararası derginin “son 15 ayı, Doğu Akdeniz’deki enerji konuları açısından altın çağ olarak tanımladığı” belirtildi.
“Kıbrıs’taki doğal gaz yataklarıyla ilgili altın çağ”

Fileleftheros gazetesi yukarıdaki başlıkla yer verdiği haberinde, derginin, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesiyle” ilgili bir dizi ilgi çekici unsur ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete devamla şu ifadelere de yer verdi; “Son 15 ay Doğu Akdeniz havzasındaki işletmeciler açısından altın bir dönemdi. Toplamda, hidrokarbon araştırma ve işletme kuruluşları, Kıbrıs’taki ‘Glafkos’ ve ‘Kalipso’, Mısır’daki ‘Nur’ ve İsrail’deki ‘Kuzey Kariş’ dâhil olmak üzere, bölgede 1 buçuk milyar varilden fazla petrole denk gelen yataklar keşfetmeyi başardılar.”

Hidrokarbon konularıyla ilgili analizlerde bulunan Norveçli “Rystad Energy” şirketinin analizlerine de yer verilen haberde, şirketin “Kalipso yatağının çok umut verici bir doğal gaz keşfi olduğunu belirttiğini” aktardı.

Gazeteye göre “GEOExPro” dergisi, konuyla ilgili analizinde, “Eni şirketinin, şu anki verilere göre, Kalipso yatağının yaklaşık olarak 6-8 trilyon ayak küp doğal gaz içerdiğini belirttiğini” de aktardı.

Gazete “Rystad Energy” şirketi analistlerinin, “Glafkos” ve “Kalipso” yataklarının ilgiyi doruğa çıkardıklarına dair değerlendirmelerde bulunduklarına da yer verdi.

Gazete “2030’da Sıvılaştırma Terminali Görüyorlar” ara başlıklı haberinde de, “RystadEnergy” şirketi analistlerinin “2030 yılına kadar Kıbrıs’ta” bir doğal gaz sıvılaştırma terminali inşa edilmesi perspektifi gördüklerini”de ekledi.

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