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Kıbrıs'taki Erdoğan Afişlerine sosyal medyadan gönderme...

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Kıbrıs'taki Erdoğan Afişlerine sosyal medyadan gönderme...
Kıbrıs'taki Erdoğan Afişlerine sosyal medyadan gönderme...

Kıbrıs'taki Erdoğan Afişlerine sosyal medyadan gönderme geldi.

KKTC'de Anamuhalefet CTP (Cumhuriyetçi Türk Partisi) ve muhalefet partisi TDP (Toplumcu Demokrasi Partisi) Gençlik Örgütleri sosyal medyadanm başlkattıkları paylaşımlar ile Kuzey Kıbrıs sokaklarına asılan " LOVE ERDOĞAN" afişlerine gönderme yaptılar.

CTP Gençlik Örgütü'nün paylaştığı gönderilerde  "LOVE CYPRUS", "LOVE LGBTI+", LOVE FREEDOM", "LOVE PEACE", " LOVE EQUALITY", LOVE DEMOCRACY" yazılı görselleri paylaştı.

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TDP Gençlik Örgütü'nün paylaştığı gönderilerde " LOVE CYPRUS", "LOVE PEACE", " LOVE PLANET", görselleri ve de Türkçe açıklamları da yer aldı.

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 NE OLDU?

Lefkoşa'da LOVE ERDOĞAN afişleri asıldı!

Amerika’nın önemli meydanları arasında yer alan Times Meydanı’ndaki reklam panolarına ‘Stop Erdoğan’ yazılmasına tepki  sonrasında Türkiye'de de bir çok şehirde benzer pankartlar asılmıştı.

Lefkoşa’nın birçok sokağına “Love Erdoğan” afişleri asıldı.

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Benzer afişler Türkiye’de de kullanılıyor

Amerika’nın önemli meydanları arasında yer alan Times Meydanı’ndaki reklam panolarına ‘Stop Erdoğan’ yazılmasına tepki gösteren AKP’liler, Türkiye’de ‘Love Erdoğan’ kampanyası başlatmıştı. AKP’li belediyelerin de destek verdiği kampanyada TCDD’ye bağlı Marmaray’daki reklam panoları da kullanılmıştı.

Afişlerin Lefkoşa sokaklarına kimin tarafından asıldığı ise bilinmiyor.

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