Kıbrıs'taki Ermeniler “toplum” olarak isimlendirilmek istiyor

Kıbrıs’taki Ermeni dini grubunun, “Ermeni toplumu” olarak isimlendirilmek istedikleri haber verildi.

Fileleftheros gazetesine göre Rum Haber Ajansı’na (KİPE) konuşan Ermenilerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Vartkes Mahtesian, Kıbrıs’taki Ermeni dini grubunun, “Ermeni toplumu” olarak isimlendirilme yönündeki isteklerini dile getirirken, bunun anayasada değişiklik yapılmasıyla olması gerektiğine işaret etti.

Diğer dini gruplarda olduğu gibi, Ermeni dini grubunda da oy hakkının olmadığını belirten Mahtesian, kendi temsiliyetlerinin görünüşte olduğunu söyleyerek, Eğitim Komitesi üyesi olduklarını, genel kurulda hazır bulunduklarını ancak oy kullanamadıklarını ve yasa tasarısı vs. sunamadıklarını anlattı.

Şu an için anayasada değişiklik istemediklerini, çünkü Kıbrıs sorunundaki durumun zaten karmaşık olduğunu söyleyen Mahtesian, başka zorluklar çıkarmak istemediklerini belirtti.

Görüşmelerde Kıbrıs sorununun çözümüne gidilmesi dileğinde bulunan Mahtesian, “Umarım tüm toplumlar için bir çözüm bulunur ve sadece o zaman ‘gruptan’, ‘topluluğa’ bir değişiklik olabilir ve oy hakkı doğar” dedi.