  • BIST 99.616
  • Altın 382,818
  • Dolar 6,9907
  • Euro 7,5856
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

"Kıbrıs'taki, haklarımızı korumayı sonuna kadar sürdüreceğiz"

» »
"Kıbrıs'taki, haklarımızı korumayı sonuna kadar sürdüreceğiz"
"Kıbrıs'taki, haklarımızı korumayı sonuna kadar sürdüreceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akdeniz'deki Kıbrıs'taki Ege'deki haklarımızı ve çıkarlarımızı korumayı sonuna kadar sürdüreceğiz. Meydanı FETÖ'den PKK'ya Ermeni ve Rum lobilerinden Körfez kaynakları husumet odaklarına kadar şer güçlerin hiçbirine bırakmayacağız.

Yurt dışındaki finans kuruluşlarını kullanarak ekonomimizi çökerteceklerini, ayaklarımıza prangalar vuracaklarını, bizi köşeye kıstıracaklarını sananları, hüsrana uğratmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 15 Temmuz darbe girişimini milletle beraber akamete uğrattıktan sonra Cumhur İttifakı ile yönetimi daha güçlü, daha geniş tabanlı hale getirdiklerini söyledi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NI DAHA DA GÜÇLENDİRMEYE KARARLIYIZ"

MHP'lilere ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı'na destek veren tüm kesimlere şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mesele ülke ve millet olduğunda diğer her şeyi teferruat olarak gören bir anlayışla Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Türkiye'nin maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen, hedeflerinden şaşmamasından rahatsız olan çevrelerin hiçbir oyunu bu kutlu yürüyüşü bozmaya yetmeyecektir. Sınırlarımıza yönelik tehdit ve tacizleri püskürtmeye, terör örgütlerini ve Türkiye düşmanlığıyla maruf güçleri bizzat yuvalarında bozguna uğratmaya devam edeceğiz. Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki, Ege'deki haklarımızı ve çıkarlarımızı korumayı sonuna kadar sürdüreceğiz. Meydanı FETÖ'den PKK'ya, Ermeni ve Rum lobilerinden Körfez kaynaklı husumet odaklarına kadar şer güçlerin hiçbirine bırakmayacağız. Yurt dışındaki finans kuruluşlarını kullanarak ekonomimizi çökerteceklerini, ayaklarımıza prangalar vuracaklarını, bizi köşeye kıstıracaklarını sananları, hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay: Toplum sağlığını risk edecek bir adım atmayacağız12 Mayıs 2020 Salı 18:54
  •  Haspolat'ta hurdalık alanda çıkan yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.12 Mayıs 2020 Salı 18:29
  • Asım Akansoy yazdı: "Yarın, dün gibi olmamalı"12 Mayıs 2020 Salı 18:19
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: "Hemşirelerin gösterdiği fedakarlık ve yoğun çabayı takdirle anıyoru"12 Mayıs 2020 Salı 18:19
  • DSÖ'den aşı açıklaması: "Geliştirilmesi zor"12 Mayıs 2020 Salı 17:55
  • Hemşireler ve Ebeler Sendikası: "Kaçanlar varken gönüllü çalışma cesareti gösteren hemşirelerin gün kutlu olsun”12 Mayıs 2020 Salı 16:52
  • Başbakan Tatar, Engelli Hizmetleri Komisyonu Başkanı Bağcıer’le Görüştü12 Mayıs 2020 Salı 16:48
  • İskele‘de yarın 3 saat elektrik kesintisi12 Mayıs 2020 Salı 16:37
  • Taçoy: “Doğu Akdeniz’de istediğiniz gibi cirit atamazsınız”12 Mayıs 2020 Salı 16:34
  • Sahte Belge Düzenleme ve Sahtekârlıkla Para Temini Zanlılarına 2 Gün Tutukluluk12 Mayıs 2020 Salı 16:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti