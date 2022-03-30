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Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiserliğinden Açıklama

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Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiserliğinden Açıklama
Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiserliğinden Açıklama

Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiserliği, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın yayımladığı Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınayan ülkelerle ilgili videoda, Kıbrıs’ın sadece Rum yönetimi altındaki kısmının gösterilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Alithia gazetesine göre İngiliz Yüksek Komiserliği yaptığı açıklamada, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın yaptığı yanlış nedeniyle İngiliz Hükümeti adına duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

İngiliz Yüksek Komiserliği, geçtiğimiz Cuma günün yayımlanan videoda, Rusya’ya karşı savaşında Ukrayna’ya destek veren ülkelerin yer aldığını, bir yanlışın söz konusu olduğunu, İngiliz hükümetinin, Birleşik Krallık’ın değerli dostu ve ortağı “Kıbrıs Cumhuriyeti” karşısındaki politikasında herhangi bir değişikliği de yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada ayrıca videonun güncellenmiş versiyonun, düzeltilmiş bir haritayla yeniden yayımladığı belirtilirken İngiliz hükümetinin ne olduğu konusunda izahatta bulunmak için Rum hükümetiyle iletişime geçtiği de ifade edildi.

Gazete bahse konu açıklamanın, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Rumların örgütlendiğini “Birleşik Krallık Kıbrıs Federasyonu” Başkanı Hristos Karaolis’in İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiseri’ne yönelik protesto mektubunun ardından yapıldığına dikkati çekti.

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