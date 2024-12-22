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Kıbrıs’tan Azerbaycan’a Mevlâna Köprüsü!

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Yakın Doğu Üniversitesi Rumi Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen “9. Uluslararası Bilimsel Rumi Kongresi” bu yıl Azerbaycan Hazar Üniversitesi ev sahipliğinde Bakü’de düzenlendi.
Kıbrıs’tan Azerbaycan’a Mevlâna Köprüsü!

Yakın Doğu Üniversitesi Rumi Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen “9. Uluslararası Bilimsel Rumi Kongresi” bu yıl Azerbaycan Hazar Üniversitesi ev sahipliğinde Bakü’de düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rumi Araştırmalar Merkezi’nin 9 yıldır gelenekselleştirdiği “Uluslararası Bilimsel Rumi Kongresi” bu yıl, Azerbaycan Hazar Üniversitesi Mevlâna Edebi-Felsefi Araştırmalar Enstitüsü’nün ev sahipliğinde Azerbaycan’da düzenlendi. Bakü’de düzenlenen kongrede insanlık sevgisi ve evrensel hoşgörü anlayışıyla tanınan Mevlâna’nın düşünceleri üzerine tartışmalar yapıldı. Mevlâna’nın ‘insanlık ve barış’ temalı düşüncelerini odağına alan kongre, farklı kültür ve coğrafyalardan gelen araştırmacıları da bir araya getirdi.

Geçtiğimiz yıl Yakın Doğu Üniversitesi ve Hazar Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Bakü’de düzenlenen “9. Uluslararası Bilimsel Rumi Kongresi”nde Mevlâna ve Mevlevilik düşünceleri; tasavvuf, irfan ve edebiyat çerçevesinde ele alındı.

18 ülkeden katılımcılar yer aldı!

18 ülkeden akademisyen, araştırmacı ve düşünürlerin katıldığı kongrede Azerbaycan, Türkiye, İran, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ABD, Brezilya, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere pek çok ülke temsil edildi. Kongre kapsamında 42 katılımcı yüz yüze, 32 katılımcı ise çevrimiçi platformda bildiri sundu.

Yoğun katılımla yapılan kongrenin kapanış oturumunda; “10. Uluslararası Bilimsel Rumî Kongresi’nin” 2025 yılında Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenmesine karar verildi. Ayrıca kongrede sunulan bildirilerin ‘Scopus indeksli Edebiyat ve Tasavvuf dergisinde’ yayımlanacağı açıklandı. Açıklamada; kongreyle ilgili detaylı bilgilere ve kayıt işlemlerine, Yakın Doğu Üniversitesi Rumî Araştırmalar Merkezi’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Prof. Dr. Ghadir Golkarian: “Bayrağımızın kongre boyunca dalgalanması bizleri gururlandırdı!”

Yakın Doğu Üniversitesi Rumi Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ghadir Golkarian, “Uluslararası Bilimsel Rumi Kongresi”nin her yıl “Şeb-i Arus” dönemine geleneksel olarak düzenlendiğini ifade etti. Prof. Dr. Golkarian, “Mevlâna’nın düşünsel mirasını ele aldığımız kongre; edebiyat, tasavvuf ve irfan alanında uluslararası bilim insanlarını bir araya getirerek ortak vizyonlar oluşturmak adına büyük bir fırsat sundu. Azerbaycan’ın bu etkinlikte bizimle birlikte hareket etmesi ve bayrağımızın kongre boyunca dalgalanmasına imkân sağlaması bizleri gururlandırdı” diyerek Rumi Araştırmalar Merkezi olarak bu tür iş birliklerini sürdüreceklerini belirtti.

 

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Türk dünyasında saygı duyulan bir kurum olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Golkarian, “Dünyanın dört bir yanından bilim insanlarıyla geleceğe yönelik güçlü bağlantılar kuruyor, farklı üniversitelerle yapılacak iş birlikleri için de yeni vizyonların oluşmasına zemin hazırlıyoruz. Bu açıdan kongre, bilimsel ilerleme ve uluslararası iş birliklerinin güçlenmesi adına önemli bir adımdır” dedi. 

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