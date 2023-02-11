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Kıbrıs’tan gönderilen kıyafetin cebinden çıkan not duygulandırdı

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Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, depremzedeler için Kıbrıs’tan yardım malzemeleri bağışlandı. Bağışlanan bir kıyafetin cebinden çıkan notta, "Kim olduğunu bilmiyorum ama sana kocaman sarılıyorum" ifadeleri kullandı.
Kıbrıs’tan gönderilen kıyafetin cebinden çıkan not duygulandırdı

Türkiye'nin doğu illerinin yanı sıra Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesini de etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, depremzedeler için Kıbrıs’tan yardım malzemeleri bağışlandı. Bağışlanan bir kıyafetin cebinden çıkan not duygulandırdı.

Yardımsever mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Elini cebine atıp bu notu buluyorsan eğer bilki yalnız değilsin ve dualarımız sizinle. Yaşadığınız acıyı dünyanın heryerinden hissediyor ve paylaşıyoruz. Kim olduğunu bilmiyorum ama sana kocaman sarılıyorum. Kıbrıs’tan Sevim…”

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