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Kıbrıs'tan Hayır çıktı!

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Kıbrıs'tan Hayır çıktı!
Türkiye'deki Anayasa referandumunda yurt dışı sonuçları da açıklanırken, Kıbrıs'taki TC seçmeninin ilk sonuçlarda "HAYIR" dediği görüldü.

Türkiye'deki Anayasa referandumunda yurt dışı sonuçları da açıklanırken, Kıbrıs'taki TC seçmeninin ilk sonuçlarda "HAYIR" dediği görüldü.

"KKTC"de oy kullanan Türkiye Cumhuriyeti seçmenlerinin oy sayımı şöyle: 

EVET % 44,31   5.947

HAYIR % 56,69   7.474

 

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