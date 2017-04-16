Kıbrıs'tan Hayır çıktı!

Türkiye'deki Anayasa referandumunda yurt dışı sonuçları da açıklanırken, Kıbrıs'taki TC seçmeninin ilk sonuçlarda "HAYIR" dediği görüldü.
"KKTC"de oy kullanan Türkiye Cumhuriyeti seçmenlerinin oy sayımı şöyle:
EVET % 44,31 5.947
HAYIR % 56,69 7.474
Türkiye'deki Anayasa referandumunda yurt dışı sonuçları da açıklanırken, Kıbrıs'taki TC seçmeninin ilk sonuçlarda "HAYIR" dediği görüldü.
"KKTC"de oy kullanan Türkiye Cumhuriyeti seçmenlerinin oy sayımı şöyle:
EVET % 44,31 5.947
HAYIR % 56,69 7.474
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