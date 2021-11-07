Kıbrıs'tan Tarih Öğretmenlerinin De Olduğu Bir Grup Şanlıurfa'yı Gezdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görevli bazı tarih öğretmenleri ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı çalışanları, Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında kente gelen 45 kişilik kafile, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi ve Urfa Kalesi'ni gezdi.

Türkiye'nin en büyük müzelerinden biri olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezen kafile, buradaki eserlere ilişkin müze yetkililerinden bilgi aldı.

Heyet, temasları kapsamında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe Ören Yerini de ziyaret etti.

Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Uzay Peker, AA muhabirine, etkinliğin, Kıbrıs ile Türkiye ilişkilerinin sağlamlaştırılması amacıyla gerçekleştirildiğini, Türkiye'nin tarihini ve kültürünü misafirlerine gezdirerek yerinde anlattıklarını ifade etti.

Etkinliğin iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağına inandığını belirten Peker, şöyle konuştu:

"Tarih öğretmenlerinin burada olması verdikleri derslerin çeşitliliğini ve niteliğini artıracaktır diye düşünüyorum. Kıbrıs'a döndükleri zaman oradaki genç nesillere çok faydalı olacaklarına inanıyorum. Çok anlamlı, değerli bir gezi oldu. Türkiye'nin tarih çağları daha iyi öğrenilmiş, anlaşılmış olacak. Ada ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve sağlamlaştırılmasına bu tür etkinliklerin katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

"TARİH ÖĞRETMENLERİ OLARAK ETKİLENDİK"

Kıbrıslı tarih öğretmeni Refik Hazır da etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hem Gaziantep'te hem Şanlıurfa'da etkilendiklerini vurgulayan Hazır, "Kadim medeniyetlerin arkalarında bıraktıkları derin izler var. Tarih öğretmenleri olarak etkilendik. Çok yeni kazanımlar elde ettik. Çok güzel anılar ve bilgilerle buradan ayrılacağız." diye konuştu.