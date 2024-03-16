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Kıbrıs'tan yola çıkan ilk gıda yardımı Gazze'ye ulaştı

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Yardım malzemeleri taşıyan bir mavnayı çeken ilk gemi Gazze kıyılarına yardım ulaştırdı.
Kıbrıs'tan yola çıkan ilk gıda yardımı Gazze'ye ulaştı

Yardım malzemeleri taşıyan bir mavnayı çeken ilk gemi Gazze kıyılarına yardım ulaştırdı.

İspanyol bandralı Open Arms geçen Salı günü, BM’nin açlığın kıyısında olduğunu söylediği Gazze’nin çok ihtiyaç duyduğu 200 ton gıda maddesiyle Kıbrıs’tan ayrılmıştı.

İnternette yayımlanan videolarda, gıda malzemesinin vinçlerle özel inşa edilmiş bir iskelede bekleyen kamyonlara aktarıldığı görülüyor.

Aynı isimli İspanyol bir yardım kuruluşuna ait Open Arms yardım gemisi; un, pirinç, protein ürünleri yüklenerek Kıbrıs’taki Larnaka Limanı’ndan demir almıştı.

Open Arms gemiyi temin ederken yardım misyonu çoğunlukla Birleşik Arap Emirlikleri tarafından fonlandı ve ABD merkezli World Central Kitchen (WCK) hayır kurumu tarafından organize edildi.

 

Gazze’nin işleyen bir limanı bulunmuyor, bu nedenle WCK tarafından geçici bir iskele inşa edildi.

WCK’nin kurucusu ünlü şef Jose Andres sosyal medya hesabında mavnadaki yardım malzemelerinin tümünün 12 kamyona yüklendiğini belirtti.

İsrail Ordusu ise geminin yükünün Kıbrıs’ta denetlendiğini ve kıyının güvenliğini İsrail askerlerinin sağladığını açıkladı.

Denizden yardım başarılı kabul edilirse, Gazze’ye daha çok yardım ulaştırma çabasının bir parçası olarak diğer yardım gemileri de gönderilecek.

Bu, ABD’nin insani yardım teslimatı yapılmak üzere Gazze sahiline yakın bir iskele inşa etme planından ayrı bir girişim. Beyaz Saray bu şekilde Gazze’ye günde iki milyon öğün yiyeceğin girebileceğini söylüyor. İskelenin inşası için gereken malzemeleri taşıyan bir gemi yola çıktı, ancak planın lojistiği konusunda hala soru işaretleri var.

İsrail saldırıları ve sosyal düzenin bozulması yardım çalışmalarını olumsuz etkiledi. Bu arada Gazze’nin kendi gıda üretimi de büyük darbe aldı.

Gazze’ye yardım taşımanın en efektif ve çabuk yöntemi karadan ulaşım, ancak yardım kuruluşları İsrail’in kısıtlamaları yüzenden gereken yardımın çok azının gittiğini belirtiyor.

Dünya Gıda Programı yardım konvoylarına ateş açılması ve yağma nedeniyle karadan yardımlara geçici olarak ara vermişti. Havadan yardım çabaları sırasında da paraşütün açılmaması nedeniyle beş kişi hayatını kaybetmişti.

BM, acil adım atılmazsa Gazze’de açlığın “neredeyse kaçınılmaz” olduğu uyarısında bulundu. AB Dış Politika Temsilcisi Josep Borell de İsrail’i insan eliyle bir felaket yaratma ve açlığı bir silah olarak kullanmakla suçladı.

İsrail ise Gazze’deki gıda sıkıntısından kendisinin sorumlu olduğunu reddediyor ve lojistik hatalar yaptığını savunduğu yardım kuruluşlarını suçluyor.

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