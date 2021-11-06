  • BIST 1.583,590
  • Altın 565,97
  • Dolar 9,6792
  • Euro 11,2192
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

KıbrısYEDAM 104 Merkezin Açılış Törenine Katıldı

» »
KıbrısYEDAM 104 Merkezin Açılış Törenine Katıldı
KıbrısYEDAM 104 Merkezin Açılış Törenine Katıldı

Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Danışmanlık Merkezi (KıbrısYEDAM), Türkiye’de yeni Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin açılış törenine katıldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, KıbrısYEDAM dün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın konuşma yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 104 merkezin açılışı için düzenlenen törene, video konferans yöntemiyle katıldı.

KıbrısYEDAM’ın Mayıs 2019’dan beri hizmet verdiği kaydedilen açıklamada, alkol, sigara, madde, kumar ve teknoloji ile ilgili sorunlar yaşayan bireylere ve ailelerine ücretsiz hizmet vermektedir. KıbrısYEDAM hattı: 444 79 75 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP-DP Koalisyon Hükümetinin Bakanlar Kurulu Listesi Bugün Meclis’te Okunacak06 Kasım 2021 Cumartesi 15:03
  • Bakanlar Kurulu listesi Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak06 Kasım 2021 Cumartesi 14:48
  • Ersan Saner'den FLAŞ video skandalı açıklamaları! Hedefinde Sucuoğlu06 Kasım 2021 Cumartesi 14:12
  • Hasi̇poğlu: Pazartesi̇ günü Ad-Hoc Komi̇te’ni̇n oluşturulması hedefleni̇yor06 Kasım 2021 Cumartesi 13:45
  • Hükümet programı okunacak, nisap aranıyor06 Kasım 2021 Cumartesi 13:22
  • Meteoroloji: 12 Kasım'a kadar yağmur yok06 Kasım 2021 Cumartesi 13:13
  • Belediye Başkanı Halkı Spora Davet Etti06 Kasım 2021 Cumartesi 12:51
  • Uyuşturucu Zanlısı 3 Gün Tutuklu Kalacak06 Kasım 2021 Cumartesi 12:27
  • LEFKE HURMA FESTİVALİ YARIN YAPILACAK06 Kasım 2021 Cumartesi 12:03
  • “TÜRKİYE CUMHURİYETİ, AZERBAYCAN VE KKTC, BİR MİLLETİN EVLATLARIDIR”06 Kasım 2021 Cumartesi 11:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti