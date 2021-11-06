KıbrısYEDAM 104 Merkezin Açılış Törenine Katıldı

Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Danışmanlık Merkezi (KıbrısYEDAM), Türkiye’de yeni Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin açılış törenine katıldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, KıbrısYEDAM dün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın konuşma yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 104 merkezin açılışı için düzenlenen törene, video konferans yöntemiyle katıldı.

KıbrısYEDAM’ın Mayıs 2019’dan beri hizmet verdiği kaydedilen açıklamada, alkol, sigara, madde, kumar ve teknoloji ile ilgili sorunlar yaşayan bireylere ve ailelerine ücretsiz hizmet vermektedir. KıbrısYEDAM hattı: 444 79 75