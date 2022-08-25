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'KIBTEK yakıt ihalesi iptal edildi' 

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Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin, KIBTEK'in 200 bin metrik-tonluk yakıt alımı ve taşınmasıyla ilgili ihalenin iptal edildiğini açıkladı.
'KIBTEK yakıt ihalesi iptal edildi' 

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin, KIBTEK'in 200 bin metrik-tonluk yakıt alımı ve taşınmasıyla ilgili ihalenin iptal edildiğini açıkladı.

Kanal SİM'de Serhat İncirli'ye konuşan Üresin, 10 günlük sürede içerisinde 'pazarlık usulü'yle yeniden ihaleye çıkılacağını söyledi.

Bu kararı alırken 'kamu yararı'nı gözettiklerini söyleyen Üresin, firmalara da seslendi ve teklif atma öncesinde kendileriyle temas etmelerini istedi. Halis Üresin, iptal edilen ihaleye katılanların yanısıra yeni ihaleye başka firmaların da katılabileceğini belirtti.

MİK Başkanı Halis Üresin 'baskı' iddialarıyla ilgili sorulara cevap verirken, 'arayanlar, soranlar olmuştur' dedi, ancak Başbakan ve ilgili bakanlardan baskı görmediğini iddia etti. Üresin, yeni süreç tamamlanıncaya kadar mevcut 'ihalesiz alım' anlaşması çerçevesinde KIBTEK'in yakıt teminine devam edeceğini de sözlerine ekledi.

 

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