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KIBTEK: “Yangının bir çöp kamyonunun iletim hatlarında zarar vermesi sonucu başladığına ilişkin emarelere ulaştık”

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KIBTEK: “Yangının bir çöp kamyonunun iletim hatlarında zarar vermesi sonucu başladığına ilişkin emarelere ulaştık”
KIBTEK: “Yangının bir çöp kamyonunun iletim hatlarında zarar vermesi sonucu başladığına ilişkin emarelere ulaştık”

İşte Açıklama ;

“27-05-2022 tarihinde ülkemizin en güzel doğa parçalarından birisi olan Geçitköy bölgesinde yaşanan yangın felaketi hakkında Kıb-Tek olarak açıklama yapma gereği oluşmuştur.

27-05-2022 tarihinde yaşanan ve basında çıkan bazı haberlere göre felaketin elektrik iletim hatlarının kıvılcım atması ile başladığı yayınlanmaktadır. Bazı görgü tanıklarının ifadeleri ışığına bahsi geçen bölgede bir çöp kamyonunun iletim hatlarımıza zarar vermesi sonucu felaketin başladığı yönündedir. Kıb-Tek olararak olay yerinde Teknik ekiplerimiz ile yapmış olduğumuz incelemede konu edilen kamyon olayını doğrulayacak emarelere ulaşılmıştır. Ulaşılan bilgiler Polis Teşkilatımız ile de paylaşılmış olup, yaşanan felaketin tekrarlanmaması için herkesin en üst düzeyde dikkat etmesini arzulamaktayız.

Mehmet ÖZÇELİK Genel Müdür Yardımcısı”

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