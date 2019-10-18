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KIBTEK Yönetim Kurulu, medyada kurum ile ilgili yazılanlar konusunda açıklama yaptı

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) Yönetim Kurulu, son günlerde medyada KIBTEK ile ilgili yazılanlar konusunda açıklama yaptı.
KIBTEK Yönetim Kurulu, medyada kurum ile ilgili yazılanlar konusunda açıklama yaptı

KIBTEK yeni yönetim kurulunun 27 Haziran'da görevi devraldığı, kurulun ilk aldığı kararlar arasında; “Kurum'daki bazı uygulamaları incelemek ve araştırmak üzere Kurum'un bağlı olduğu Bakanlık olan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarının görevlendirilmesini talep etmek” ile “Yıllar önce Kurum’a girmeleri engellenen Sayıştay’ı, kaldığı yerden devamını sağlamak üzere, denetim için kuruma davet etmek” kararlarının bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, her iki kararın uygulamaya konulduğu ve araştırma/denetimin devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, “KIBTEK’in üstüne örtülen şaibe perdesini aralamak ve kaldırmak için yetkilerimizi sonuna kadar ve tereddüt göstermeden uygulayacağımızı tekrarlamak istiyoruz” denildi.

KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan aracılığıyla KIBTEK Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere,  yeni Yönetim Kurulu 27 Haziran 2019'da görevi devraldı. Bu kurulun ilk aldığı kararlar arasında şu iki önemli karar var.
 
1.    Kurum'daki bazı uygulamaları incelemek ve araştırmak üzere Kurum'un bağlı olduğu Bakanlık olan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarının görevlendirilmesini talep etmek
2.    Yıllar önce Kurum’a girmeleri engellenen Sayıştay’ı, kaldığı yerden devamını sağlamak üzere, denetim için Kurum’a davet etmek
 
Her iki kararın uygulamaya konulduğunu ve araştırma/denetimin devam ettiğini memnuniyetle açıklamak istiyoruz. Görüleceği gibi, Sayıştay’ı ciddiye alıyoruz ve denetimlerin kesintisiz devam etmesini arzuluyoruz.
 
KIBTEK’in üstüne örtülen şaibe perdesini aralamak ve kaldırmak için yetkilerimizi sonuna kadar ve tereddüt göstermeden uygulayacağımızı tekrarlamak istiyoruz.
 
Ayrıca, mal bildirimi konusunda şu açıklamayı yapmak durumundayız.
 
Sayın Müsteşar’ın konu ile ilgili yazısını memnuniyetle aldık. İlgili yasa, çalışanların (üst düzey yöneticileri de dâhil) her beş yılda (0 ve 5 ile biten yılların en geç Ocak ayı sonuna kadar) mal bildirimi yapmalarını kural altına almıştır. Bu bağlamda, tüm çalışanlarımızın mal bildiriminde bulunması için Genel Müdürlükçe gerekli yazılı bildirim yapılmıştır. 2015 yılında bildirimde bulunmamış olanlar varsa, ilgili yasanın müeyyidelerinin uygulanacağının bilinmesini isteriz.
 
Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak başka bir kural vardır. O kurala göre, Yönetim Kurulu üyeleri atandıkları ve görevden ayrıldıkları tarihlerde bildirimde bulunmaları gerekir. Yönetim Kurulu üyelerimiz bu kurala uygun olarak gerekeni yapacaktır.”

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