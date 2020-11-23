KIBTES, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sendika Başkanı Himmet Turgut, yayımladı mesajda, “Eğitim en küçük yaşlardan itibaren başlar ve öğretmen adeta bir doktor gibi öğrencilerinin ruh ve duygu dünyalarına dokunur. Öğretmenin adeta bir doktor gibi yaptığı ilk aşı ise merhamettir” dedi.

Turgut, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası; öğretmenin öğrencisinde duygu eğitimi başta olmak üzere önemli bir hayat modeli oluşturduğunu, öğretmenlerimizin yediden yetmişe tüm meslek alanlarında görev yapan insanoğlunu eğiterek geliştirdiğini düşünmekte; toplumun sevgi ve merhamet damarını temsil eden öğretmenlerimize karşı son aylarda haksız yere oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve yorumları reddetmekte; emek, alın teri ve gönül terinin müstesna sembolü öğretmenlerimizin kamuoyunda göç yasası olarak bilinen düzenleme ile tırpanlanmış haklarının iade edilmesini ivedilikle talep etmektedir.

Bu duygularla öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten duygularla kutluyor; ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz.”