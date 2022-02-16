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KIBTES Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la Görüştü

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KIBTES Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la Görüştü
KIBTES Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la Görüştü

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), Ankara temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la bir araya geldi.

Sendikadan verilen bilgiye göre, görüşmede, sendikal faaliyetlerde KIBTES'in yaptıkları çalışmalara ilişkin Türkiye-KKTC iş birliği konuları değerlendirildi.

Görüşmeye, KIBTES Başkanı Himmet Turgut, Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Çınar, Kemal Baş, Yasemin Karakuzu, Memur-Sen Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın ve Dış İlişkiler Koordinatörü Gazi Doğan katıldı.

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