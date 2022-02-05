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KIBTES, Avrupa Gazetesinde Yayımlanan Karikatürü Eleştirdi

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KIBTES, Avrupa Gazetesinde Yayımlanan Karikatürü Eleştirdi
KIBTES, Avrupa Gazetesinde Yayımlanan Karikatürü Eleştirdi

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), Regaip Kandili’nde, “İslami temel değerlerine tamamen zıt bir yaklaşımın karikatürize edilerek İslam inancının bir görüşüymüş gibi” yayımlandığını belirterek Avrupa Gazetesi’ni eleştirdi. 


KIBTES Başkanı Himmet Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Gazetesi’nde dün yayımlanan karikatürden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, karikatürün toplumun birçok kesimini de rahatsız ettiğini savundu.


Karikatürü inançlara saldırı olarak niteleyen Turgut, “KIBTES olarak toplumumuzun inanç değerlerine yapılan saldırılara ve birlik ve beraberliğimizi bozacak tüm davranış ve yayınlara karşı yasal tedbir alınmasını bekler, yetkilileri göreve çağırırız” ifadelerini kullandı.

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