KIBTES Heyeti Türkiye’de çalışma ziyaretlerinde bulundu

Bilal Akbayır başkanlığındaki Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) heyeti Türkiye’de çalışma ziyaretlerinde bulundu.

KIBTES’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Memur Sendikaları (Memur Sen) Konfederasyonu ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın e Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile görüştü.

Ziyaretlerde ayrıca Eğitim-Bir-Sen ile KIBTES arasında Eğitim İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Görüşmelerde Kıbrıs Türk halkının sorunlarının çözümüne katkı sunulması ekseninde Kıbrıs Türk öğretmenlerinin ve kamu görevlilerinin sorunları iletilerek çözüm önerileri sunuldu, Türkiye’nin bu anlamda yapabileceği destek ve katkı ele alındı.

Görüşmelerde Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çalışan öğretmenlerin ekonomik koşullarının son on beş yıl içinde ciddi nitelikte bir gelişme gösterdiğine dikkat çekilerek, KKTC’de özellikle 2011 sonrası mesleğe başlayan öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının geriye giden maaş ve ücretlerinde iyileşmenin sağlanması için Türkiye’nin katkı yapması talebi iletildi.

Görüşmelerde ayıca, Türkiye’de bulunan KKTC’li öğretmen ve kamu görevlilerinin sağlık giderlerinin karşılanması, KKTC’deki Türkiye kamu bankalarının daha aktif olmaları ve KKTC vatandaşlarına özel koşullarda kredi sağlanması, KKTC öğretmenleri ve ailelerine KTBK’nın ordu evleri ve tesislerinden faydalanmasının sağlanması KKTC’deki okullara Teknoloji ve donanım materyali sağlanması konularındaki talep ve görüşler iletildi.

