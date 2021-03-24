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KIBTES :"KKTC halkı iradesini sandığa yansıtmıştır; 5. Kol faaliyetleri ile yönlendirilemez…"

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Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, KKTC halkının  iradesinin sandığa yansıdığını ve 5. kol faaliyetleri ile yönlendirilemeyeceğini  kaydetti.
KIBTES :"KKTC halkı iradesini sandığa yansıtmıştır; 5. Kol faaliyetleri ile yönlendirilemez…"

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, KKTC halkının  iradesinin sandığa yansıdığını ve 5. kol faaliyetleri ile yönlendirilemeyeceğini  kaydetti.

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut yaptığı yazılı açıklamada, içinde bulunulan  zor şartlar altında özellikle yetkili öğretmen sendikaları tarafından Eğitim Bakanlığı’nın çalışamaz, iş yapamaz duruma getirilerek KKTC kurumlarının itibarsızlaştırılmasının hedeflendiğini  iddia etti. 

Turgut açıklamasında, vatansız kaldıktan sonra yaşamaya dair her şeyin anlamını yitireceğinin acı bir gerçek olduğunu dile getirerek, “Böyle bir gelecek görmek istemeyen sağduyulu ama yalnız kalmaktan çekinen öğretmenlerimize asla yalnız olmadıklarını, geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel bir vatan bırakmak adına omuz omuza, öğretmenin onurlu sesi olan KIBTES bayrağı altında sonsuza kadar yürüyebileceğimizi duyurmaktan kıvanç duyarım.” ifadelerini kullandı.

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