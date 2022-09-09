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KIBTES: Nakil, atama, terfi ve emeklilik işlemleri eğitim öğretim sürecini aksatmamalı

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KIBTES: Nakil, atama, terfi ve emeklilik işlemleri eğitim öğretim sürecini aksatmamalı
KIBTES: Nakil, atama, terfi ve emeklilik işlemleri eğitim öğretim sürecini aksatmamalı

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), Öğretmen Nakil Tüzüğünün uygulama zamanı yasal takvimde belli olmasına rağmen atama, nakil, terfi ve emeklilik işlemlerinin eğitim öğretim yılının başında ve/veya eğitim öğretim yılı devam ederken yapıldığını savunarak bu işlemlerin eğitim öğretim sürecini aksatmayacak şekilde tamamlanmasını istedi.

Sendika Başkanı Himmet Turgut, yazılı açıklamasında, işlemlerin sarkmasının okullarda motivasyonu düşürdüğünü, zaman kaybına yol açtığını belirterek nakil, atama, terfi işlemlerinin yanında emeklilik işlemlerinin en geç Ağustos ayı sonuna kadar bitirilmesi, eğitim öğretim yılında (Sağlık durumları hariç) hiçbir terfi, atama, nakil ve emeklilik işlemlerinin yapılmaması eğitim ve öğretimin motivasyonunu ve verimliliğini artıracağını kaydetti.

Turgut, Milli Eğitim Bakanlığı’nı bu konuda önlem almaya çağırdı.

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