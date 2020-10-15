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KIBTES: “Ötekileştirici tavırlar ve siyasal kamplaşmaları reddediyoruz”

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KIBTES: “Ötekileştirici tavırlar ve siyasal kamplaşmaları reddediyoruz”
KIBTES: “Ötekileştirici tavırlar ve siyasal kamplaşmaları reddediyoruz”

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde bazı marijinal kesimler tarafından takınılan ötekileştirici tavırları ve siyasal kamplaşmaları derinleştirici söylemleri” reddettiğini bildirdi.

KIBTES’ten yapılan açıklamada, “KIBTES, her türlü ayrımı, hesabı, kimliği, ayrışmayı kabul etmemekte; güçlü Türkiye ile beraber güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de büyüyeceğine inanmaktadır” denildi. 

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Kıbrıs Türk halkının, adanın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti altına alınmasında ve bir zamanlar tüm Doğu Akdeniz’in en gözde tatil beldesi olan Maraş’ın “yeniden eski güzel günlerine dönme” sürecine verdiği desteğin, yılların çözümsüz sorunlarını ortadan kaldıracak güçlü bir iradenin yansıması olduğu da kaydedildi.

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