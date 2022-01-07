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KIBTES: Tedbirler artırılarak yüz yüze eğitime devam edilmelidir

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Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), “eğitimi kaosa sürükleyen açıklamalara itibar edilmemeli, tedbirler artırılarak yüz yüze eğitime devam edilmelidir” açıklamasında bulundu.
KIBTES: Tedbirler artırılarak yüz yüze eğitime devam edilmelidir

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), “eğitimi kaosa sürükleyen açıklamalara itibar edilmemeli, tedbirler artırılarak yüz yüze eğitime devam edilmelidir” açıklamasında bulundu.

KIBTES açıklamasında, “Tüm dünyayı etkileyen COVID 19 salgını, eğitim öğretim kayıpları yönüyle maalesef ülkemizi de derinden etkilemiştir. Bu bağlamda uzaktan eğitim sürecinin yüz yüze eğitim ile aynı verimde olmadığı kamuoyunun ve eğitim camiamızın ortak kanısı ve tecrübesidir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu gerçekler ortadayken bazı sendika yetkilileri; eğitimi kaosa sürükleyecek açıklamalar yapmakta; seçimler öncesi siyasi yatırım yaparak eğitim öğretime ve öğrencilerimize zarar vermekte; sendikanın kararına uymak durumunda bırakılan öğretmenleri de toplumun tepkisiyle karşı karşıya bırakmaktadır.  Bu noktada KIBTES; artan vakalara karşı tedbirlerin artırılarak yüz yüze eğitime devam edilmesini; Bakanlığımızı da eğitim öğretim sürecinin tüm boyutlarıyla yönlendiricisi ve karar vericisi konumunda olmasını talep etmektedir”

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