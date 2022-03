KIBTES Tüm Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, hayatlarının her anında, her konuda ve her zaman kadınların desteğini gördüklerini kaydetti ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.



Turgut, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Varlıklarıyla onurlandığımız” diye tanımladığı kadınların eğitim ve öğretim boyutuyla da ilk öğretmenleri olduğunu belirtti ve “Kutsal emeği ve alın teri ile eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren emekçi tüm kadınlarımızın gününü kutlarız” dedi.