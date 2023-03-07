  • BIST 5.465,34
  • Altın 1121.779
  • Dolar 18.9104
  • Euro 20.1522
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

KIBTES ve Din Görevlileri Derneği, Alsancak İlkokulu'nda yaşandığı iddia edilen olay hakkında açıklama yaptı

» »
KIBTES ve Din Görevlileri Derneği, Alsancak İlkokulu'nda yaşandığı iddia edilen olay hakkında açıklama yaptı
KIBTES ve Din Görevlileri Derneği, Alsancak İlkokulu'nda yaşandığı iddia edilen olay hakkında açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut ve Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, önceki gün Alsancak İlkokulu'nda yaşandığı iddia edilen olay hakkında açıklama yaptı.

KIBTES Başkanı Turgut açıklamasında basına bir öğretmenin “Allah yok” dediği daha sonra “ekmeği ayakları ile çiğnediği ve bakın Allah olsa çarpardı” dediği iddiasının düşmesi üzerine soruşturma açıldığını kaydetti.

 

Anayasaya göre dini değerleri aşağılamanın suç olduğunu kaydeden Turgut, “İlkokul 4’üncü ve 5’inci sınıflarında yasada yer almasına rağmen okutulmayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin branş öğretmenleri tarafından işlevsel hale getirilmesi gerekmektedir” dedi.

 

-"Soruşturmanın takipçisi olacağız"

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik ise açıklamasında “Eğitim yuvasında böyle çirkin bir davranışı din görevlileri olarak kınıyoruz. Bu ve benzeri davranışların bir eğitimciye yakışmadığını bilinmesini isteriz” dedi.

İnik “Müslüman bir kimliğe sahip Kıbrıs Türk toplumunun inancına yapılan bu saldırı kabul edilemez. Konu hakkında açılan soruşturmanın takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de, Berat Kandili dualarla idrak edildi07 Mart 2023 Salı 11:05
  • Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti! İşte Detaylar07 Mart 2023 Salı 10:57
  • Ercan-Gaziköy yolunda kaza!07 Mart 2023 Salı 10:54
  • Tatar: KKTC, bu coğrafyadaki istikrarın anahtarıdır06 Mart 2023 Pazartesi 21:43
  • Altay Menteş hayatını kaybetti06 Mart 2023 Pazartesi 21:10
  • Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Tuğlu’dan Feyzioğlu’na ziyaret06 Mart 2023 Pazartesi 19:55
  • Başbakan Üstel: Olası bir afet karşısında ülkemizi hazır hale getirmek bizim görevimiz06 Mart 2023 Pazartesi 19:23
  • “Birleştirilmiş Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Meclis'ten geçti.06 Mart 2023 Pazartesi 19:10
  • Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi farkındalık ve bilgilendirme semineri düzenledi06 Mart 2023 Pazartesi 18:40
  • Ercan Havaalanı Taksiciler Birliği, durak için yeni terminalde arazi talep ediyor06 Mart 2023 Pazartesi 18:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti