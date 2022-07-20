KIBTES'in 20 Temmuz mesajı...

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) 20 Temmuz'un Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, yılmadan verilen onurlu mücadelenin adı, Kıbrıs Türk halkının özgür, bağımsız, kendi devleti ve bayrağı altında bir yaşama kavuştuğu gün olduğunu bildirdi.

KIBTES Yönetim Kurulu adına mesaj yayımlayan Başkan Himmet Turgut, bugün KKTC topraklarında özgür ve mutlu bir şekilde yaşayan Kıbrıslı Türklerin, 20 Temmuz ruhuyla şahlanan muazzam vatan bilincinin idrakinde olması gerektiğini ifade etti.

Turgut mesajında, "Görevimiz bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlenmek, onları o günleri yaşayanlardan dinleyerek, nesillerimize aktarmaktır. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan mukaddesatımızı aynı bilinç ve idealle yarınlara taşımaktır. O günleri yaşayan ve canı pahasına mücadele eden, o abide kişilerin kıymetini iyi bilmektir." ifadelerine yer verdi.

Turgut, millet olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunun diri tutulduğu, değerlere sahip çıkıldığı müddetçe karşı konulamayacak hiçbir hain saldırı, kazanılmayacak hiçbir mücadele, elde edilemeyecek hiçbir zafer bulunmadığını kaydetti.

Turgut, KIBTES olarak, tüm şehitlere rahmet dilerken, var oluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı hürmetle andıklarını, Kıbrıs Barış Harekâtı'nı gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine ve TSK mensupları ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri’ne ve gazilere şükran sunduklarını sözlerine ekledi.