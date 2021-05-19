KIBTES’İN LGBTİ+ bireylere hakaretlerini kınıyoruz LGBTİ+ bireyler toplumun ayrılmaz parçasıdır

İşte açıklama;

17 Mayıs tarihinde Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası, yayınladığı bildiride LGBTİ+ bireylere ağır hakarette bulundu ve açık hedef gösterdi. Ortaçağ’ın karanlık günlerini aratmayan bildiri lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların dile getirdiği sorunların ne kadar güncel ve ne kadar doğru olduğunu göstermiştir.

KIBTES LGBTİ+ bireyleri “nesilleri çürütme tehlikesi” veya “marjinal” veya “türlü hastalık kaynağı” veya “ahlaki dejenerasyon” unsuru görmektedir. Bu hekim şefkatine muhtaç bir bakıştır. Yüksek öğretimde örgütlü emekçiler olarak biz LGBTİ+ bireyleri kardeşlerimiz, annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız, arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, meslektaşlarımız, yoldaşlarımız, kendimiz olarak görmekteyiz. Eğitimciler olarak bizler insan olabilmek için dil, inanç ve inançsızlık, ırk ve etnik köken, sınıf ve zümre, cinsiyet, siyasi görüş, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı yapmamanın şart olduğuna inanıyoruz. Bizler için her insan değerlidir ve kardeşimizdir.

İnsanlık LGBTİ+ bireylere yaptığı ayrımcılığın bedelini ağır ödedi. Bu ayrımcılık yüzünden insanlık milyonlarca yazar, bilim insanı, sanatçı, aydın, mühendis, hekim, öğretmen, iş insanı, işçi, mimar kaybetti. Buna artık izin vermeyeceğiz. LGBTİ+ bireylerle her türlü ayrımcılığa ve sömürüye karşı, barış ve demokrasi, insanca ve hakça bir düzen için birlikte mücadele edeceğiz.

DAÜ-SEN