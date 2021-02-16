KIBTES’ten Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı

KIBTES Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Turgut, Milli Eğitim Bakanlığı’nı daha net olmaya ve eğitim sorunlarının çözüm merkezi olmaya çağırdı.

Turgut yaptığı yazılı açıklamada, uzaktan eğitim sürecinin daha verimli geçmesi için bakanlık inisiyatifinde bir dizi tedbirin alınmasının zaruri olduğunu açıkladı.

KIBTES olarak istendiği takdirde büyük bir görev bilinci ve sorumluluğuyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile istişare içerisinde üzerlerine düşen tüm katkıyı yapacaklarını belirten Turgut, yaşanan ders kayıplarının giderilmesi için eğitim- öğretim faaliyetlerinin her türlü koşulda devamı için çalışma birimleri ve komisyonların toplanarak ivedi kararlar üretmesini talep etti.