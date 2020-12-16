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Kickboks Cumhuriyet Kupası Büyük Bir Coşku İle Yapıldı

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      Kickboks Cumhuriyet Kupası, 13 Aralık 2020, Pazar günü, Gazimağusa’da Arena Spor Salonu’nda 6 dernekten 53 sporcunun katılımı ile yapıldı.
Kickboks Cumhuriyet Kupası Büyük Bir Coşku İle Yapıldı

      Kickboks Cumhuriyet Kupası, 13 Aralık 2020, Pazar günü, Gazimağusa’da Arena Spor Salonu’nda 6 dernekten 53 sporcunun katılımı ile yapıldı.

     Kickboks Cumhuriyet Kupası, 13 Aralık 2020 Pazar günü, Gazimağusa’da Arena Spor Salonu’nda 6 dernekten 53 sporcunun katılımı ile Süper Minikler, Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. Kuruluş Yıldönümü anısına Müzikli Forum disiplinine yapıldı.     

     Büyük coşkunun yaşandığı yarışlar sonunda Kickboks Cumhuriyet Kupası Şampiyonu Erdem Akademi Spor Derneği olurken, ikincilik kupasını Aziz Spor Derneği ve üçüncülük kupasını Şimşek Savunma Sanatları Derneği kazandı.

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