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Kickboks Milli Takımı Antalya yolcusu

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Kickboks Milli Takımı Antalya yolcusu
KKTC Kickboks Milli Takımı 2’nci Uluslararası Türk Kickboks Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Halil Yarıcıoğlu’nun başkanlığını yapacağı kafilede idareci Ümit Nusret ile basın sorumlusu Mehmet İngenç’in yanı sıra 2 antrenör, 2 hakem ve 10 sporcu yer alıyor

KKTC Kickboks Federasyonu’na bağlı Kickboks Milli Takımı Antalya’da gerçekleştirilecek şampiyona için yarın (05 Nisan 2017, Çarşamba) Antalya’ya uçacak.
 

Halil Yarıcıoğlu’nun başkanlığını yapacağı kafilede idareci Ümit Nusret ve basın sorumlusu Mehmet İngenç’in yanı sıra 2 hakem ile 10 sporcu yer alıyor.
 

Antalya’da 06-09 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “2’nci Uluslararası Türk Kickboks Şampiyonası’na haftada iki saatlik çalışma ile hazırlanan Kickboks Milli Takımında  hazırlıklar tamamlandı. Federasyon Antrenman Salonu’nda Antrenör Cuma Öztürk ile Antrenör Yardımcısı Umar Abdülaziz gözetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda güç toplayan sporcular hedeflerini kürsüye çıkmak olarak belirlediler.
 

Şampiyonada ayrıca hakemlerimizden  Mehmet Erdem ile Vedat Yayar şampiyonada görev üstlenecekler.

Ülkemizi 2’nci Uluslararası Türk Kickboks Şampiyonası’nda temsil edecek Kickboks Milli Takımı şu sporculardan oluşuyor.

 

Antrenör :Cuma ÖZTÜRK 

Antrenör Yardımcısı : Umar ABDÜLAZİZ

 

Adı-Soyadı:  Kulübü:         Doğum Yılı:Kategorisi:

  1. Yusuf DEMİR                                       MİK                2001                          Yıldız
  2. Bahar ERDEM                                      MİK                2003                          Yıldız
  3. Erdem AKKAYA                              MİK                   1999                          Büyükler
  4. Mustafa BOZYİĞİT                             LSSD              2000                          Genç
  5. İbrahim KARAHÜSEYİN                   LSSD              1993                          Büyük           
  6. İsmail ABACILAR                             LSSD               2001                          Genç
  7. Hatice MARGİLİ                                  ASD               2002                          Yıldız
  8. Kemal KARAHAN                              ASD               1997                          Büyükler
  9. Kadir HÖÇÜK                                      ŞSSD              1996                          Büyükler
  10. Sedat KURNAZ                                    CSD                1998                          Büyükler

 

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