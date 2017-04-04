Kickboks Milli Takımı Antalya yolcusu

KKTC Kickboks Milli Takımı 2’nci Uluslararası Türk Kickboks Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Halil Yarıcıoğlu’nun başkanlığını yapacağı kafilede idareci Ümit Nusret ile basın sorumlusu Mehmet İngenç’in yanı sıra 2 antrenör, 2 hakem ve 10 sporcu yer alıyor



KKTC Kickboks Federasyonu’na bağlı Kickboks Milli Takımı Antalya’da gerçekleştirilecek şampiyona için yarın (05 Nisan 2017, Çarşamba) Antalya’ya uçacak.



Halil Yarıcıoğlu’nun başkanlığını yapacağı kafilede idareci Ümit Nusret ve basın sorumlusu Mehmet İngenç’in yanı sıra 2 hakem ile 10 sporcu yer alıyor.



Antalya’da 06-09 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “2’nci Uluslararası Türk Kickboks Şampiyonası’na haftada iki saatlik çalışma ile hazırlanan Kickboks Milli Takımında hazırlıklar tamamlandı. Federasyon Antrenman Salonu’nda Antrenör Cuma Öztürk ile Antrenör Yardımcısı Umar Abdülaziz gözetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda güç toplayan sporcular hedeflerini kürsüye çıkmak olarak belirlediler.



Şampiyonada ayrıca hakemlerimizden Mehmet Erdem ile Vedat Yayar şampiyonada görev üstlenecekler.



Ülkemizi 2’nci Uluslararası Türk Kickboks Şampiyonası’nda temsil edecek Kickboks Milli Takımı şu sporculardan oluşuyor.

Antrenör : Cuma ÖZTÜRK

Antrenör Yardımcısı : Umar ABDÜLAZİZ

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