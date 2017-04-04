Kickboks Milli Takımı Antalya yolcusu

Halil Yarıcıoğlu’nun başkanlığını yapacağı kafilede idareci Ümit Nusret ile basın sorumlusu Mehmet İngenç’in yanı sıra 2 antrenör, 2 hakem ve 10 sporcu yer alıyor
KKTC Kickboks Federasyonu’na bağlı Kickboks Milli Takımı Antalya’da gerçekleştirilecek şampiyona için yarın (05 Nisan 2017, Çarşamba) Antalya’ya uçacak.
Halil Yarıcıoğlu’nun başkanlığını yapacağı kafilede idareci Ümit Nusret ve basın sorumlusu Mehmet İngenç’in yanı sıra 2 hakem ile 10 sporcu yer alıyor.
Antalya’da 06-09 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “2’nci Uluslararası Türk Kickboks Şampiyonası’na haftada iki saatlik çalışma ile hazırlanan Kickboks Milli Takımında hazırlıklar tamamlandı. Federasyon Antrenman Salonu’nda Antrenör Cuma Öztürk ile Antrenör Yardımcısı Umar Abdülaziz gözetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda güç toplayan sporcular hedeflerini kürsüye çıkmak olarak belirlediler.
Şampiyonada ayrıca hakemlerimizden Mehmet Erdem ile Vedat Yayar şampiyonada görev üstlenecekler.
Ülkemizi 2’nci Uluslararası Türk Kickboks Şampiyonası’nda temsil edecek Kickboks Milli Takımı şu sporculardan oluşuyor.
Antrenör :Cuma ÖZTÜRK
Antrenör Yardımcısı : Umar ABDÜLAZİZ
Adı-Soyadı: Kulübü: Doğum Yılı:Kategorisi:
- Yusuf DEMİR MİK 2001 Yıldız
- Bahar ERDEM MİK 2003 Yıldız
- Erdem AKKAYA MİK 1999 Büyükler
- Mustafa BOZYİĞİT LSSD 2000 Genç
- İbrahim KARAHÜSEYİN LSSD 1993 Büyük
- İsmail ABACILAR LSSD 2001 Genç
- Hatice MARGİLİ ASD 2002 Yıldız
- Kemal KARAHAN ASD 1997 Büyükler
- Kadir HÖÇÜK ŞSSD 1996 Büyükler
- Sedat KURNAZ CSD 1998 Büyükler
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