Kidd: “2017 Kıbrıs için büyük bir yıl olacak”

İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd bugün Rum basınında yer alan demecinde, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’ta bir çözümün kabul edilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde role sahip olacağını ifade etti.

Kidd, Alithia’ya verdiği özel demeçte, Cenevre’de Kıbrıs sorunuyla ilgili gerçekleştirilecek kritik konferans öncesinde, “Kıbrıs sorununda anlaşmaya varılmasına ilişkin uzun yoldaki zorlukları, aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili olarak açılmakta olan perspektifleri” analiz etti.

Gazeteye göre, İngiliz hükümetinin, iki toplumu da destekleyici olacağını dile getiren Kidd, İngiliz hükümetinin tezinin, “BM ile daha somut olarak Güvenlik Konseyi’nin, tartışılmakta olan çerçeveler içerisinde çok uluslu bir kuvvet meydana getirilmesiyle, gerek çözümün onaylanması, gerekse denetlenmesinde role sahip olması gerekeceği şeklinde olduğunu” dile getirdi.

Gazeteye göre, Kidd, İngiliz hükümetinin Cenevre konferansında üst düzey bir şekilde yer alıp almayacağı sorusuna ise, “doğru ve yardımcı bir düzeyde olmasını umarak”, konferansta yer alacaklarını dile getirdi.

“Konferans olayını nasıl ayarlamayı istedikleri konusunda, iki liderle de istişarede bulunacaklarını” dile getiren Kidd, şu ana kadar bu konuyu tartıştıklarını söyledi.

Açıkta kalan bazı konular bulunduğunu ve iki tarafın da çözülmesi gereken konularla ilgili neredeyse aynı listeye sahip olduklarını ifade eden Kidd, iki tarafın da Cenevre’ye, belirsizlikte bulunan konularla ilgili listeyi daraltıp, mümkün olabildiğince az sayıda açık konuyla gitmek için çabaladıklarını ifade etti.

Kidd, şu an yapılan tartışmanın doğru yöne sevk etmesi mantığından hareketle, açıkta kalan konular olmasında ötürü endişeli olmadığını dile getirdi.

Müdahale haklarıyla ilgili bir soruya karşılık ise, garantilerle ilgili zor sorulara bilindik söylemin ötesinde, olabildiğince pragmatik bir şekilde yanıt vermenin önemli olduğunu ve bunu başarmaları için büyük fırsatlar sağlayacağını dile getiren Kidd, “Güvenlik konusunu yalnızca garantiler veya Türk birlikleri konusu olarak tanımlarsak, bunu çok dar bir şekilde tanımlamış oluruz” dedi.

Sözlerinin devamında “iki toplumu da gerçekten etkileyen bir dizi konu, risk ve endişe olduğunu ve bunu bildiğini” dile getiren Kidd, iyi bir sonuca varılmasının en iyi yolunun, iki toplumdaki insanların da kendilerini güvende hissetmeleri için iki toplumun da bu endişeleri nasıl ele alacaklarına bakmaları olduğunu dile getirdi.

İngiltere hükümeti olarak, akıllarında, güvenlik boyutuyla ilgili Cenevre’de müzakere masasına koyacakları bir “plan” olup olmadığı sorusuna ise Kidd, “Bunu alın mantığıyla masaya koyacak bir planımız yok ancak Yunanistan, Türkiye ve şüphesiz iki toplumla müzakere etmek için ‘öneriler’ olabilir ama bu kesinlikle bir plan değil. Geçmişte dışarıdan gelen planların verimsiz olduğunu gördük. Ancak İngiltere, iki tarafın da bunun yararlı olduğunu düşündüğü yerde, anlaşmazlıklar arasında köprü kurulması çabasında yardımcı bir rol oynamaya hazırdır” yanıtını verdi.

Kidd, ‘BM temelinde anlaşmazlıkların çözülmesi mekanizması’na ilişkin ülkesinin duruşunun sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

“Evet. BM bazı rollere sahip olacak. BM Güvenlik Konseyi de çözümü onaylama, çözümün uygulanması direktifini onaylama, aynı zamanda tartışılmakta olan çerçeveler içerisinde çok uluslu bir kuvvet meydana getirilmesinde bazı rollere sahip olacak. Dolayısıyla, BM’nin çözümün denetlenmesi boyutunda oynayacak rolü vardır. Bunun net olduğunu sanmıyorum, fakat bu görmek için beklememiz gereken bir şeydir”

Türkiye’nin Kıbrıs çözümünün avantajlarını gördüğünü savunan Kidd, Türkiye’nin Cenevre’deki Kıbrıs konferansına genel olarak olumlu bir ruhla yaklaştığını söyledi.

Kidd, “Türklerin yüzleşmesi gereken birçok sorun olduğunu, ancak bunun Kıbrıs sorununun çözümünü istemeleri konusunda kendilerini engellemediğini” belirtti.

Gazeteye göre, enerji konusuna da değinen Kidd, “Umarım bölge için faydalı olacak fırsatlar meydana getirecek yeterince doğal gaz vardır” şeklinde konuştu.

Çözümün ekonomik boyutlarıyla ilgili olarak ise, bunda iki boyut olduğunu dile getiren Kidd, ilk boyutun kamu finansmanı, ikincisinin de özel yatırımlar olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununun çözümünün cezp edici fırsatlar meydana getireceğini, bunun da çözümün ekonomik efekti için anahtar olacağını dile getiren Kidd, kendilerinin görüşünün, Kıbrıs sorununun çözümünün ekonomik kazançlar getireceği, bununla birlikte modernleşme ve reform yolundaki istikrarlı bir Kıbrıs’ın, yabancı yatırımcılara yönelik cezp edici olacağı şeklinde olduğunu kaydetti.

Gazeteye göre, 2017 yılının Kıbrıs için büyük bir yıl olacağını da dile getiren Kidd, 2017 yılının, iki liderin adanın yeniden birleşmesine dair çabalarının başarılı olacağı bir yıl olmasını umduğunu dile getirdi.

Kidd, sözlerinin sonunda, “Hepimizin, bütün Kıbrıslıların yararına olacak bir çözümün yakın bir mesafede olduğuna inanması gerekir” ifadesini de kullandı.