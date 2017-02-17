Kidd: AB'den çıkmak, Avrupa'dan çıkmak değil

İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd, Kıbrıs müzakerelerinde dün yaşananların, en zor ve hassas konuların konuşulduğu aşamaya gelmiş olmaktan kaynaklandığını, durumun bu nedenle kırılgan olduğunu söyledi.

Kidd, Güney Kıbrıs'ta meclisteki Enosis oylamasının Kıbrıslı Türklerin çok hassas bir noktasına dokunduğunu ifade ederek sürece müdahil olan ve başarılı sonuçlanmasını isteyen herkesin bu tür hassasiyetleri ve kırılganlıkları olabileceğini; bu aşamada herkesin sinirlerine daha hakim, sağduyulu ve soğukkanlı olması gerektiğini vurguladı.

İngiliz Yüksek Komiseri Kidd, dün akşam Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin düzenlediği sohbet toplantısının konuğu oldu; İngiltere'nin Kıbrıs sorununa bakışını ve ülkesinin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecini (Brexit) anlattı. Kidd, gazetecilerin bu bağlamdaki sorularını da yanıtladı.

ÖZUSLU

Toplantının başında konuşan Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu kısa bir açılış konuşması yaptı.

Özuslu, Kıbrıs müzakerelerinde dün yaşanan krize atıfta bulunarak moral bozucu bir günün akşamında, çok önceden yaptıkları daveti kabul eden Yüksek Komiser Kidd'den sadece Kıbrıs sorunu ve İngiliz üslerinin ne olacağı gibi konuları değil, Brexit sürecini ve Kıbrıslı Türklere etkisini birinci ağızdan dinlemek istediklerini söyledi.

Sami Özuslu, davetlerini kabul edip toplantıya katılan Matthew Kidd'e teşekkür etti.

KIDD: "GÜNEYDEKİ OYLAMA KIBRISLI TÜRKLERİN ÇOK HASSAS BİR NOKTASINA DOKUNDU"

Gazeteci Esra Aygın'ın çeviri yaptığı etkinlikte konuşan Kidd, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla yürütülen müzakerelerde dün yaşananların, en zor ve hassas konuların konuşulduğu aşamaya gelmiş olmaktan kaynaklandığını söyledi. Kidd, durumun bu nedenle kırılgan olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs'taki meclisin Enosis'le ilgili oylamasının, Kıbrıslı Türklerin çok hassas bir noktasına dokunduğunu ifade eden Kidd, "Yaşananlar, hala çözümlenmesi gereken, güvenlik ve garantiler başlığıyla da bağlantılıdır" dedi.

Kidd, sürece müdahil olan ve başarılı sonuçlanmasını isteyen herkesin bu tür hassasiyetleri ve kırılganlıkları olabileceğini, bu aşamada herkesin sinirlerine daha hakim, sağduyulu ve soğukkanlı olması gerektiğini vurguladı.

"HASSASİYETLERİN GEREKSİZ OLDUĞUNU SÖYLEYEMEYİZ"

"Var olan hassasiyetlerin bir anda yok olmasını bekleyemeyiz. Bu hassasiyetlerin gereksiz olduğunu da söyleyemeyiz. Bunları masaya yatırıp aşmalıyız" diyen Kidd, önümüzdeki hafta dönüp geriye bakınca, dün yaşanan krizin aşıldığının görülebilmesi; böylece en hassas konulardaki sorunların bile sağduyuyla aşılabileceğini gösteren bir örnek olması umudunu ifade etti.

Konuşmasında İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılma kararı (Brexit) ve süreçle ilgili de bilgi veren İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd, mart ayı sonuna kadar AB Komisyonu'na bir strateji belgesi sunulması için çalışmaların devam ettiğini, bu süreçte diğer AB üyelerinin hassasiyetlerinin de dikkate alınması gerektiğini anlattı.

YÜZ BİNLERCE KIBRISLI...

Matthew Kidd, İngiltere'de yüz binlerce Kıbrıslı; adada da 80-100 bin civarında Britanyalı yaşadığına işaret ederek, Brexit sürecinde Kıbrıs'la müzakerelerde bunun da çok büyük rol oynayacağını söyledi.

Kidd, İngiltere'de öğrenim gören Kıbrıslı öğrenci oranının, diğer Avrupa ülkelerinde öğrenim görenlere göre çok yüksek olduğunu vurgulayarak "Çok iyi farkındayız ki Kıbrıs ve İspanya gibi ülkelerde müzakere ederken en temel konu bu olacak. Yani orada yaşayan insanlara veya öğrencilere ne olacağı..." ifadelerini kullandı.

"BU YIL VE GELECEK YIL BAŞLAYANLAR ÖĞRENİMLERİ SONUNA DEK AYNI ÜCRETİ ÖDEYECEK"

Bu yıl ve gelecek yıl İngiltere'deki üniversitelerde öğrenim görmeye başlayacak öğrencilerin ödeyeceği ücretlerin, öğrenimleri sonuna kadar aynı kalacağının açıklandığını belirten Yüksek Komiser Kidd, bunun da İngiltere'nin hassasiyetlere verdiği önemi gösterdiğini kaydetti.

"AB'DEN ÇIKMAK AVRUPA'DAN ÇIKMAK DEĞİL... HÂLÂ AVRUPA'DAYIZ"

"Brexit'in, Britanya'da yaşayan AB vatandaşlarına etkisinin sıfır olmasını istiyoruz ama diğer AB ülkelerinde yaşayan Britanya vatandaşlarına Brexit'in etkisi sıfır olmalı" diyen Kidd, AB'den çıkıyor olmalarının Avrupa'dan çıkmak olmadığını, hâlâ Avrupa'da yer aldıklarını vurguladı.

Kidd, AB'den çıkışı, insanların en asgari hissetmesini istediklerini söyledi.