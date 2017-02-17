 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.460
  • Altın 146,863
  • Dolar 3,6718
  • Euro 3,9098
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

Kidd: AB'den çıkmak, Avrupa'dan çıkmak değil

» »
Kidd: AB'den çıkmak, Avrupa'dan çıkmak değil
İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd, Kıbrıs müzakerelerinde dün yaşananların, en zor ve hassas konuların konuşulduğu aşamaya gelmiş olmaktan kaynaklandığını, durumun bu nedenle kırılgan olduğunu söyledi.

Kidd, Güney Kıbrıs'ta meclisteki Enosis oylamasının Kıbrıslı Türklerin çok hassas bir noktasına dokunduğunu ifade ederek sürece müdahil olan ve başarılı sonuçlanmasını isteyen herkesin bu tür hassasiyetleri ve kırılganlıkları olabileceğini; bu aşamada herkesin sinirlerine daha hakim, sağduyulu ve soğukkanlı olması gerektiğini vurguladı.

İngiliz Yüksek Komiseri Kidd, dün akşam Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin düzenlediği sohbet toplantısının konuğu oldu; İngiltere'nin Kıbrıs sorununa bakışını ve ülkesinin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecini (Brexit) anlattı. Kidd, gazetecilerin bu bağlamdaki sorularını da yanıtladı.

ÖZUSLU

Toplantının başında konuşan Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu kısa bir açılış konuşması yaptı.

Özuslu, Kıbrıs müzakerelerinde dün yaşanan krize atıfta bulunarak moral bozucu bir günün akşamında, çok önceden yaptıkları daveti kabul eden Yüksek Komiser Kidd'den sadece Kıbrıs sorunu ve İngiliz üslerinin ne olacağı gibi konuları değil, Brexit sürecini ve Kıbrıslı Türklere etkisini birinci ağızdan dinlemek istediklerini söyledi.

Sami Özuslu, davetlerini kabul edip toplantıya katılan Matthew Kidd'e teşekkür etti.

KIDD: "GÜNEYDEKİ OYLAMA KIBRISLI TÜRKLERİN ÇOK HASSAS BİR NOKTASINA DOKUNDU"

Gazeteci Esra Aygın'ın çeviri yaptığı etkinlikte konuşan Kidd, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla yürütülen müzakerelerde dün yaşananların, en zor ve hassas konuların konuşulduğu aşamaya gelmiş olmaktan kaynaklandığını söyledi. Kidd, durumun bu nedenle kırılgan olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs'taki meclisin Enosis'le ilgili oylamasının, Kıbrıslı Türklerin çok hassas bir noktasına dokunduğunu ifade eden Kidd, "Yaşananlar, hala çözümlenmesi gereken, güvenlik ve garantiler başlığıyla da bağlantılıdır" dedi.

Kidd, sürece müdahil olan ve başarılı sonuçlanmasını isteyen herkesin bu tür hassasiyetleri ve kırılganlıkları olabileceğini, bu aşamada herkesin sinirlerine daha hakim, sağduyulu ve soğukkanlı olması gerektiğini vurguladı.

"HASSASİYETLERİN GEREKSİZ OLDUĞUNU SÖYLEYEMEYİZ"

"Var olan hassasiyetlerin bir anda yok olmasını bekleyemeyiz. Bu hassasiyetlerin gereksiz olduğunu da söyleyemeyiz. Bunları masaya yatırıp aşmalıyız" diyen Kidd, önümüzdeki hafta dönüp geriye bakınca, dün yaşanan krizin aşıldığının görülebilmesi; böylece en hassas konulardaki sorunların bile sağduyuyla aşılabileceğini gösteren bir örnek olması umudunu ifade etti.

Konuşmasında İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılma kararı (Brexit) ve süreçle ilgili de bilgi veren İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd, mart ayı sonuna kadar AB Komisyonu'na bir strateji belgesi sunulması için çalışmaların devam ettiğini, bu süreçte diğer AB üyelerinin hassasiyetlerinin de dikkate alınması gerektiğini anlattı.

YÜZ BİNLERCE KIBRISLI...

Matthew Kidd, İngiltere'de yüz binlerce Kıbrıslı; adada da 80-100 bin civarında Britanyalı yaşadığına işaret ederek, Brexit sürecinde Kıbrıs'la müzakerelerde bunun da çok büyük rol oynayacağını söyledi.

Kidd, İngiltere'de öğrenim gören Kıbrıslı öğrenci oranının, diğer Avrupa ülkelerinde öğrenim görenlere göre çok yüksek olduğunu vurgulayarak "Çok iyi farkındayız ki Kıbrıs ve İspanya gibi ülkelerde müzakere ederken en temel konu bu olacak. Yani orada yaşayan insanlara veya öğrencilere ne olacağı..." ifadelerini kullandı.

"BU YIL VE GELECEK YIL BAŞLAYANLAR ÖĞRENİMLERİ SONUNA DEK AYNI ÜCRETİ ÖDEYECEK"

Bu yıl ve gelecek yıl İngiltere'deki üniversitelerde öğrenim görmeye başlayacak öğrencilerin ödeyeceği ücretlerin, öğrenimleri sonuna kadar aynı kalacağının açıklandığını belirten Yüksek Komiser Kidd, bunun da İngiltere'nin hassasiyetlere verdiği önemi gösterdiğini kaydetti.

"AB'DEN ÇIKMAK AVRUPA'DAN ÇIKMAK DEĞİL... HÂLÂ AVRUPA'DAYIZ"

"Brexit'in, Britanya'da yaşayan AB vatandaşlarına etkisinin sıfır olmasını istiyoruz ama diğer AB ülkelerinde yaşayan Britanya vatandaşlarına Brexit'in etkisi sıfır olmalı" diyen Kidd, AB'den çıkıyor olmalarının Avrupa'dan çıkmak olmadığını, hâlâ Avrupa'da yer aldıklarını vurguladı.

Kidd, AB'den çıkışı, insanların en asgari hissetmesini istediklerini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu, mesai saatleri açıklaması nedeniyle KTTO’yu eleştirdi17 Şubat 2017 Cuma 12:33
  • Emekli Astsubaylar Derneği, 21 Aralık’ın “Soykırım Günü” olmasnı istedi17 Şubat 2017 Cuma 11:09
  • Türk-Sen’in asgari ücrete itirazı görüşülüyor17 Şubat 2017 Cuma 10:43
  • “Rumlardan saldırı olabilir, mesaiye gelin”17 Şubat 2017 Cuma 10:02
  • Tepebaşı'nda hırsızlık17 Şubat 2017 Cuma 10:00
  • Detay Gazetesi'nden dev anket!17 Şubat 2017 Cuma 09:17
  • Detay Gazetesi'nden dev anket!17 Şubat 2017 Cuma 09:15
  • Kıbrıs'ta toplantı dağıldı, liderler birbirini suçladı17 Şubat 2017 Cuma 08:34
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!17 Şubat 2017 Cuma 08:30
  • “Turizm ülkesinde yaşadığımızı fark etmeliyiz”16 Şubat 2017 Perşembe 16:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti