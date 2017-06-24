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Kidd: “İngiltere yardımcı rol istiyor”

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Kidd: “İngiltere yardımcı rol istiyor”
İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd “Uygulama Antlaşması henüz pişirilmemiş (ham) ancak görüşülmeye ve işleyip işlemeyeceğini görmeye değer bir fikirdir” dedi.

Haravgi’nin haberine göre çözüm antlaşması için  bir Uygulama Antlaşması oluşturulmasıyla ilgili “seçenek-öneri-fikir” için “henüz pişirilmemiş (ham) ancak görüşülmeye ve işleyip işlemeyeceğini görmeye değer bir fikir” nitelemesinde bulunan Kidd “İsviçre konferansında ciddi görüşmeye değer yeni bir anlayıştır” dedi.

Gazete Rum iç cephesinde yarattığı tepkiler nedeniyle Uygulama Antlaşması’nın  “babalığını” kimsenin kabul etmediğini belirterek bunu “ilginç” diye niteledi.

Habere göre Kidd BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin belgesi soruya karşılık belgenin, detaylı müzakere konusu değil de İsviçre’de yapılacak görüşmenin kılavuzu olabileceğini belirtti, Crans-Montana’da gerçek ilerleme kaydedilebilmesi dileğinde bulundu.

“Bu, tarafların ciddi görüşme için her zaman hazırlandığı bir andır. Ocak ayındaki başlangıç görüşmesinde inceleme zamanımız oldu, ileri doğru önemli bir adım için İsviçre’de de zaman olacak” diyen Matthew Kidd Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sir Alain Duncan başkanlığındaki İngiltere Dışişleri Bakanlığı heyetiyle birlikte  Çarşamba günü Crans-Montana’da olacak.

Matthew Kidd Birleşik Krallığın Crans-Montana’da tali bir rol, sonuca odaklanılabilmesi için bir yardımcı rol istediğini ancak diğerleriyle aynı ana menfaatleri olmadığını söyledi.

Alithia ise “Crans-Montana  yolun sonu mu?” sorusuna karşılık, bu düşünce tarzının yardımcı olmadığına inanç belirten Kidd’in “bir fırsattır, tehdit değil”. yapılması gereken büyük görüşme, büyük ilerleme için bir fırsattır ve bütün doğru insanlar , gerçekten önemli bir şeye ulaşmamız için orada olacak” dediğini yazdı.

 

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