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Kıdem tazminatı tartışmaları sürerken Elon Musk daha fazla personeli işten çıkardı

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Elon Musk Twitter'ın yanlış bilgi politikasından sorumlu departmanından yeni işten çıkarmalar yaptı. Öte yandın Kasım ayında işten çıkarılan ve şirkete dava açan çalışanların kıdem tazminatına dair sözleşmeleri yeni gönderildi.
Kıdem tazminatı tartışmaları sürerken Elon Musk daha fazla personeli işten çıkardı

Twitter'ın, CEO'su Elon Musk'ın sitenin içerik moderasyon politikalarını gevşetmesi nedeniyle tepki çekmesiyle birlikte, platformun yanlış bilgi politikasından sorumlu departmanının üyeleri de dahil olmak üzere bir düzineden fazla yabancı çalışanı işten çıkardığı ortaya çıktı. İşten çıkarılan çalışanlar, işten çıkarıldıktan aylar sonra nispeten küçük kıdem tazminatları aldı.

 

Kıdem sözleşmeleri dün gönderildi

Bloomberg'in bildirdiğine göre bu son işten çıkarmalardan şirketin DublinİrlandaSingapur gibi ofislerindeki çalışanlar etkilendi. Musk bundan iki ay ay önce kabaca iş gücünün yarısını etkilene bir dizi işten çıkarma yaptı ve bundan içerikleri denetleyen personeller de etkilendi. Ayrıca Kasım ayında işten çıkarılan yüzlerce Twitter çalışanın da cumartesi günü kıdem sözleşmeleri gönderildi. Insider, bazılarının yalnızca bir aylık ek bir aylık kıdem sözü verdiğini söyledi. 

Bu durumda daha önce çıkan haberlere göre Facebook'tan işten çıkarılan çalışanlar için altı aylık ve Snap'ten çıkanlara da dört aylık tazminat verilmesi ile karşılaştırıldığında, Twitter'ın anlaşması da kabaca üç aylık maaş anlamına geliyordu. Musk, Kasım ayında işten çıkarılan çalışanlar için üç ay taahhüt etmişti.

İmzalamayıp davaya katıldılar

Durumdan etkilenen eski bir çalışan, Insider'a sözleşmeyi imzalamayı reddettiklerini ve Twitter'ı personele federal ve eyalet iş yasalarının gerektirdiği yeterli bildirimi sağlamamakla suçlayan eski çalışanlar tarafından açılan bir toplu davaya katılmayı seçtiklerini anlattı. 

 

Twitter’ın güvenlik departmanı başkanı Ella Irwin Bloomberg’e, işten çıkarmalarla belirli departmanların hedef alınmadığını ve ekipleri birleştirme amaçlı yapıldığını söyledi.  Musk, platformun moderasyon politikalarını gevşetme planı nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu ve o devraldıktan sonra platformda nefret söyleminin arttığı iddia ediliyor. Musk, satın alma işlemini tamamlamadan günler önce, reklamcıları platformun herkes için ücretsiz bir cehenneme dönmesine izin vermeyeceği konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak Musk’ın sözleri, önemli bazı işletmelerin reklamlarını geri çekmesini engellemeye yetmedi. 

Kasım ayında, Twitter'ın eski Güvenlik ve Dürüstlük Başkanı Yoel Roth, Musk'ın devralmasından bu yana platformda nefret dolu içerikte bir artış olduğunu itiraf etti. Roth daha sonra Musk'ın, insanların mavi tik satın almasına ve platformun inceleme sürecini atlamasına izin veren ve birden fazla şirket, ünlü ve politikacı hakkında dezenformasyon yayan bir yığın sahtekar hesaplara yol açan Twitter Blue özelliğini kullanıma sunmasını eleştirdi.

Musk, CEO Parag Agrawal, CFO Ned Segal ve politika şefi Vijaya Gadde dahil olmak üzere, şirketi devraldıktan sonraki bir ay içinde Twitter'ın 7 bin 500 çalışanının yaklaşık yarısını işten çıkardı. Milyarder daha platformu satın almadan çalışanların yüzde 25’i ila yüzde 75'ini çıkaracağına dair haberler çıkmıştı ancak bunu yalanladı.

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