  • BIST 115.570
  • Altın 160,858
  • Dolar 3,7802
  • Euro 4,6527
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Kıdemli Yargıç Reynar’a polis koruması verildi

» »
Kıdemli Yargıç Reynar’a polis koruması verildi
Lefkoşa’da 22 Ocak’ta Afrika gazetesini protesto edenlerin gazete ve Meclis’te yaptığı eylemde işledikleri suçlar nedeniyle tutuklananların yargılandığı davaya bakan Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’a, sosyal medyadaki tehditler üzerine polis koruması verildi.

Lefkoşa’da yıllardır mahkemelerin hizmet verdiği tarihi binaların güvenlik eksikliği de, bir kez daha gündeme geldi. 
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Reynar için direkt bir tehdit olmadığını ancak Yüksek Mahkeme’nin sosyal medyada yazılanlardan rahatsız olduğunu belirterek, bunun üzerine Polis Genel Müdürü’yle görüşerek polis koruması talep ettiğini söyledi.

Şefik, TAK’ın sorusu üzerine yaptığı açıklamada, koruma talebinin direkt davayla bağlantılı olmadığını, direkt bir tehdit de olmadığını ancak sosyal medyada bazı ifadelerin rahatsızlık verdiğini anlattı.
Ceza davalarına bakan yargıçların tümüne güvenlik sağlanması dileğini ifade eden Şefik, mahkemeler binasının eskiliğine ve yetersizliklerine işaret etti.

POLİS: “24 SAAT POLİS KORUMASINDA”

Bu arada TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Polis Basın Subayı da, “Yüksek Mahkeme Başkanı’ndan gelen talep doğrultusunda konunun değerlendirildiğini ve söz konusu davanın yargıcı Tacan Reynar’ın 24 saat polis korumasında olduğunu” söyledi. Öte yandan, söz konusu davada yargılanan 6 kişi bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılacak. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı, Zihni Türksel’i kabul etti07 Şubat 2018 Çarşamba 14:18
  • Seçim yasası konusunda bizimle istişare edilmesinden mutluluk duyarız”07 Şubat 2018 Çarşamba 13:35
  • Başbakan Erhürman: "Hukuka aykırı işlemler iptal edilecek"07 Şubat 2018 Çarşamba 13:21
  • Özersay Türkiye Büyükelçisi Kanbay ile görüştü07 Şubat 2018 Çarşamba 13:16
  • “Acil Kriz Masası”ndan kısa ve uzun vadeli iki karar07 Şubat 2018 Çarşamba 11:08
  • Meral Akıncı “renkler ve izler” isimli 4. karma serginin açılışını gerçekleştirdi07 Şubat 2018 Çarşamba 10:37
  • KTİMB, kalite yönetim sistemi ve üye memnuniyeti yönetim sistemi belgelerini aldı07 Şubat 2018 Çarşamba 10:33
  • Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy uzaya fırlatıldı07 Şubat 2018 Çarşamba 10:29
  • Gençler yeteneklerini sergileyecek07 Şubat 2018 Çarşamba 10:11
  • Yargıç Tacan Reynar’a ölüm tehdidi!..07 Şubat 2018 Çarşamba 08:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti