Kıdemli Yargıç Reynar’a polis koruması verildi

Lefkoşa’da 22 Ocak’ta Afrika gazetesini protesto edenlerin gazete ve Meclis’te yaptığı eylemde işledikleri suçlar nedeniyle tutuklananların yargılandığı davaya bakan Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’a, sosyal medyadaki tehditler üzerine polis koruması verildi.

Lefkoşa’da yıllardır mahkemelerin hizmet verdiği tarihi binaların güvenlik eksikliği de, bir kez daha gündeme geldi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Reynar için direkt bir tehdit olmadığını ancak Yüksek Mahkeme’nin sosyal medyada yazılanlardan rahatsız olduğunu belirterek, bunun üzerine Polis Genel Müdürü’yle görüşerek polis koruması talep ettiğini söyledi.

Şefik, TAK’ın sorusu üzerine yaptığı açıklamada, koruma talebinin direkt davayla bağlantılı olmadığını, direkt bir tehdit de olmadığını ancak sosyal medyada bazı ifadelerin rahatsızlık verdiğini anlattı.

Ceza davalarına bakan yargıçların tümüne güvenlik sağlanması dileğini ifade eden Şefik, mahkemeler binasının eskiliğine ve yetersizliklerine işaret etti.

POLİS: “24 SAAT POLİS KORUMASINDA”

Bu arada TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Polis Basın Subayı da, “Yüksek Mahkeme Başkanı’ndan gelen talep doğrultusunda konunun değerlendirildiğini ve söz konusu davanın yargıcı Tacan Reynar’ın 24 saat polis korumasında olduğunu” söyledi. Öte yandan, söz konusu davada yargılanan 6 kişi bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılacak.