KİEF’ten şok eylem uyarısı...

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF), İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda temsil edilme taleplerine yanıt alamayınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na tepki gösterdi. KİEF, önümüzdeki günlerde şok eylem yapacaklarını duyurdu

KİEF’ten yapılan yazılı açıklamada, 31 Ekim tarihinde yapılan başvurunun üzerinden 132 gün geçmesine rağmen temsiliyet hakkının tanınmadığı ve bunun İyi İdare Yasası’na aykırı olduğu savunuldu.

Açıklamada, bu nedenle İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu toplantılarının yapılacağı günlerde dairede şok grevler, bakanlıkta ise şok eylemler yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun “görevini ihmal ettiği ve İyi İdare Yasası’na aykırı davrandığı” gerekçesiyle dava edileceği duyuruldu.