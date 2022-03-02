Kiev Belediye Başkanı: Düşman güçleri yaklaşıyor, çatışmalar kent eteklerinde

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de belediye başkanı, kent sakinlerini Rus güçlerinin kente doğru hareket ettiği uyarısında bulundu ve halkı evlerinde kalmaya ve şehri savunmaya hazırlanmaya çağırdı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de belediye başkanı, kent sakinlerini Rus güçlerinin kente doğru hareket ettiği uyarısında bulundu ve halkı evlerinde kalmaya ve şehri savunmaya hazırlanmaya çağırdı.

Belediye başkanı Vitaliy Klitschko, "Düşman güçleri daha da yaklaşıyor" dedi ve çatışmaların artık başkentin eteklerinde görüldüğünü söyledi.

Klitschko, "Kiev'i hazırlıyoruz ve savunacağız! Tüm Kievlileri metanetlerini kaybetmemeye çağırıyorum” dedi.

Kiev şimdiye kadar Rus işgal girişimlerine direndi.

65 km uzunluğunda bir Rus zırhlı araç konvoyu şehre kuzeyden yaklaşıyor. Yorumcular, konvoyun batıdan bir işgal girişimine destek sağlamak için orada olabileceğini belirtiyor.