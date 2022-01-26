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Kiev Belediye Başkanı’ndan Almanya’ya ihanet suçlaması

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Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu olan Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya silah göndermeyen Almanya'yı ihanetle suçladı.
Kiev Belediye Başkanı’ndan Almanya’ya ihanet suçlaması

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu olan Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya silah göndermeyen Almanya'yı ihanetle suçladı.

Alman Bild gazetesinde bir yorum yazısı yayınlayan Kliçko, Almanya'nın Estonya'nın da Ukrayna'ya silah göndermesini engellediğini belirterek bu yaklaşımı “dost ihaneti” diye niteledi.

Alman hükümetinin Rusya'yla Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına olan bağlılığının da hayal kırıklığı yarattığını ifade eden Kliçko, “Birçok kişi Alman hükümetinin hangi tarafta durduğunu soruyor. Özgürlüğün ve Ukrayna'nın yanında mı, yoksa saldırganların tarafında mı?” ifadelerini kullandı.

Birçok NATO ülkesi Rusya'nın sınıra asker yığmasının ardından Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat gönderirken Almanya gerilimi artırmamak için bu adımı atmayacağını açıklamıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, pazartesi yaptığı açıklamada Ukrayna'ya mali destek vermeye hazır olduklarını söylemişti.

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