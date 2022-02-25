  • BIST 1.957,98
  • Altın 841.774
  • Dolar 13.8298
  • Euro 15.5646
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Kiev dışındaki çatışmalar şiddetlendi: 'Kent savaşa hazırlanıyor'

» »
Kiev’e yakın noktalarda Ukrayna askerleri ile Rus güçlerin şehre girişini engellemeye çalışıyor.
Kiev dışındaki çatışmalar şiddetlendi: 'Kent savaşa hazırlanıyor'

Ukrayna televizyonunda, molotof kokteyli yapımını gösteren içerikler yayınlanıyor.

BBC muhabiri Lyse Doucet, Kiev kentinin kendisini savaşa hazırladığını bildiriyor.

Son 24 saatte kentin batısındaki Gostomel havaalanında çatışmalar yoğunlaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı bu bölgede 200 Ukraynalının öldürüldüğünü açıkladı.

Bu bölgeye yönelik operasyona, 200 helikopterin katıldığı ve Kiev’in ülkenin batısıyla bağlantısının kesildiği de açıklandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Rusya kayıplarına ilişkin açıklamasında 1000’den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İngiltere ise çatışmalarda 450 Rus askerinin yanında 194 Ukrayna askerinin ve 57 sivilin öldüğünü duyurdu.

Başkent Kiev'de sivil giyimli, uzun namlulu kişilerin görüntüleri ajanslar tarafından geçiliyor.

BBC Ukraynaca servisi editörü Marta Shokolova da, savaşmaktan başka çareleri olmadığı açıklamasını yaptı.

Toplamda 100 bin kişinin şu ana dek evlerinden ayrılarak mülteci konumuna geçtiği değerlendiriliyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya ordusunun gizli fırınları: Savaşın can yakan boyutunu gizlemek için…25 Şubat 2022 Cuma 13:11
  • Fransa’dan acı itiraf: Kimse Rusya’ya savaş açmak istemiyor25 Şubat 2022 Cuma 13:08
  • Ukrayna ordusu: Tüm askerlere ihtiyacımız var, yaş sınırlaması yok25 Şubat 2022 Cuma 12:41
  • 'Ukrayna Rostov'u vurdu' iddiası25 Şubat 2022 Cuma 12:08
  • Çernobil'de aşırı radyasyon seviyeleri kaydedildi25 Şubat 2022 Cuma 11:37
  • Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'daki Türklerin tahliye planı açıklaması25 Şubat 2022 Cuma 11:35
  • Lviv ve Kiev'de yine siren sesleri duyuldu25 Şubat 2022 Cuma 11:03
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi: Savaş suçu soruşturması yolda25 Şubat 2022 Cuma 10:46
  • Zelensky: Dünya Ukrayna'da neler olduğunu uzaktan izliyor25 Şubat 2022 Cuma 10:17
  • THY'nin Rostov, Minsk ve Kişinev seferleri iptal edildi25 Şubat 2022 Cuma 09:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti